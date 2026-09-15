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Fase de grupos copa 2026

Corinthians x Estudiantes: onde assistir, escalações e horário

Timão decide vaga nas semifinais da Copa Libertadores diante de sua torcida na Neo Química Arena nesta quarta-feira (16).

Corinthians precisa de uma vitória simples para manter o sonho do bicampeonato da Libertadores. (Foto: Miguel Schincariol / AFP) ( (Foto: Miguel Schincariol / AFP))

Corinthians precisa de uma vitória simples para manter o sonho do bicampeonato da Libertadores. (Foto: Miguel Schincariol / AFP) ( (Foto: Miguel Schincariol / AFP))

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06h35.

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RESUMO | O Corinthians recebe o Estudiantes da Argentina nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Após o confronto de ida realizado em La Plata, o Timão conta com o apoio maciço de sua torcida em casa para buscar a classificação rumo às semifinais do torneio continental.

O Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira, 16, para disputar um dos capítulos mais decisivos de sua temporada. A equipe alvinegra mede forças com o tradicional Estudiantes, da Argentina, a partir das 21h30 (no horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, promete lotar as arquibancadas para apoiar o time em busca da vaga entre os quatro melhores da América.

A equipe paulista tenta virar a página após o revés sofrido no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Atuando no Maracanã com uma formação mista para preservar titulares visando o torneio continental, o Corinthians acabou derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo.

Do outro lado, o Estudiantes desembarca em São Paulo focado em surpreender o mandante. A equipe argentina eliminou a Universidad Católica nas oitavas de final e manteve a solidez defensiva que travou o ataque corinthiano no primeiro jogo em La Plata.

Escalações prováveis para o duelo

A provável escalação do Corinthians conta com Hugo Souza defendendo a meta; a linha defensiva formada por Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; no setor de meio-campo, Carrillo, Breno Bidon, Allan e Rodrigo Garro; com o ataque liderado por Kaio César e o holandês Memphis Depay.

O Estudiantes deve ir a campo sob o comando de sua comissão técnica com Muslera no gol; o sistema defensivo composto por Mancuso, Santiago Nuñez, Pírez e Benedetti; no meio-campo, Piovi, Castro e Rodriguez; com o setor ofensivo formado por Joaquin Correa, Tobio Burgos e o experiente atacante Carrillo.

O trio de arbitragem é uruguaio: Esteban Ostojich apita a partida, auxiliado por Martín Soppi e Pablo Llarena, com Antonio García no comando do VAR.

Onde assistir

  • Competição: Copa Libertadores (Quartas de final - Jogo de volta)
  • Data: Quarta-feira, 16 de setembro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Paramount+ (streaming) e GeTV (YouTube)

Onde será disputada a partida de volta entre Corinthians e Estudiantes?

O jogo decisivo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo.

Qual é o horário do confronto pelas quartas de final da Libertadores?

A partida está marcada para começar às 21h30 (no horário de Brasília) desta quarta-feira.

Onde assistir à transmissão do jogo?

O confronto terá cobertura ao vivo pela TV Globo na TV aberta, pela plataforma de streaming Paramount+ e pelo canal GeTV no YouTube.

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