Esporte

Palmeiras x São Paulo: qual foi o placar do jogo hoje?

Palmeiras vence por 3 a 1 na Arena Barueri, assume a liderança provisória do Paulistão e mantém o rival perto da zona de rebaixamento

Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20h35.

Última atualização em 24 de janeiro de 2026 às 20h56.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado, 24, na Arena Barueri, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Os gols do Verdão foram marcados por Mauricio, Flaco López e Khellven, enquanto Bobadilla descontou para o Tricolor.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 12 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Paulistão. Já o São Paulo segue em situação delicada, ocupando a 14ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo?

O clássico começou em ritmo intenso. Logo nos primeiros minutos, Mauricio recebeu com liberdade e finalizou com precisão para abrir o placar para o Palmeiras. A resposta do São Paulo foi rápida: após cruzamento de Enzo Díaz, Bobadilla aproveitou a sobra na área e empatou o jogo.

Após o empate, o time comandado por Hernán Crespo teve bons momentos e criou chances para virar o confronto, mas quem voltou a marcar foi o Palmeiras.

Em jogada trabalhada pelo meio, Andreas Pereira encontrou Flaco López, que finalizou de cavadinha e recolocou o Verdão em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Palmeiras ampliou logo aos cinco minutos. Após cruzamento de Piquerez, Flaco López escorou, e Khellven completou para o gol, fazendo 3 a 1.

Com a vantagem, o time alviverde passou a controlar o ritmo da partida, alternando posse de bola e ataques em velocidade. O São Paulo tentou pressionar nos minutos finais, mas criou pouco perigo ao goleiro Carlos Miguel.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (28), quando enfrenta o Atlético-MG, às 19h, na Arena MRV. No mesmo dia, o São Paulo recebe o Flamengo, às 21h30, no Morumbis. As duas partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

