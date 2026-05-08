Quando é o próximo jogo do Palmeiras? Confira onde assistir

O atual líder do Brasileirão, Palmeiras, terá outra oportunidade de cimentar seu sucesso no campeonato neste fim de semana.

O time enfrenta o Remo neste domingo, 10, às 16h (de Brasília), no estádio Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras tenta ampliar vantagem na liderança

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 33 pontos conquistados em 14 partidas. A equipe soma dez vitórias, três empates e apenas uma derrota, além de ter o melhor saldo entre os primeiros colocados, com 24 gols marcados e 11 sofridos.

Na rodada passada, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Santos, no Allianz Parque, interrompendo uma sequência de vitórias, mas mantendo a liderança isolada da competição.

Uma vitória fora de casa pode ampliar ainda mais a vantagem do time paulista na ponta da tabela.

Remo tenta deixar zona de rebaixamento

O Remo ocupa a 19ª colocação, com 11 pontos em 14 jogos. O clube venceu duas partidas, empatou cinco e perdeu sete, além de ter sofrido 24 gols na competição.

Apesar da situação delicada, a equipe vem embalada após vencer o Botafogo por 2 a 1, fora de casa, na rodada anterior.

Um novo triunfo pode aproximar o time paraense da saída da zona de rebaixamento.

Onde assistir Remo x Palmeiras ao vivo?

A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Remo x Palmeiras hoje?

O confronto acontece às 16h (de Brasília).