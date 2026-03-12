Remo x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fluminense: Time visita o Remo no Mangueirão pela quinta rodada do Brasileirão (Wagner Meier / Correspondente autônomo/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 12 de março de 2026 às 06h16.
Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 12 de março, às 19h, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Leão Azul terá alguns desfalques importantes, saiba quais.
O Remo ainda busca a primeira vitória desde o retorno à elite nacional. A equipe soma três pontos no Brasileirão, todos conquistados em empates, e chega pressionada após o vice-campeonato paraense contra o rival Paysandu. Atualmente o Leão azul ocupa a 16ª colocação, beirando a zona de rebaixamento.
Para o confronto, o técnico Léo Condé terá dois desfalques confirmados por cláusula contratual. O zagueiro Kayky e o volante Freitas, que pertencem ao Fluminense e estão emprestados ao clube paraense, não podem atuar por conta de cláusulas contratuais. Kayky disputou 10 partidas em 2026, oito delas como titular, enquanto Freitas foi utilizado no Parazão.
O Fluminense entra em campo em situação mais confortável na tabela. O time aparece na 5ª colocação do Brasileirão com sete pontos conquistados após quatro rodadas e segue empatado com Corinthians e Bahia em pontos.
Mesmo com a derrota para o Flamengo nos pênaltis na final do Campeonato Carioca, o time chega com favoritismo para o confronto. O atacante Soteldo voltou aos treinos e está à disposição, enquanto o recém-contratado Alisson, Castillo e Millán foram regularizados e podem aparecer como opções no banco. Nonato e Cano são dúvidas, e Bernal segue em recuperação de lesão parcial no ligamento cruzado posterior.
A partida entre Remo e Fluminense, pela quinta rodada do Brasileirão, será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo começa às 19h, de Brasília, nesta quinta-feira, 12 de março. O palco da partida será o Mangueirão, em Belém.
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula, Marcelinho e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro.
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Otávio e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.