Remo x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 12 de março, às 19h, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Leão Azul terá alguns desfalques importantes, saiba quais.

Como chega o Remo para o confronto

O Remo ainda busca a primeira vitória desde o retorno à elite nacional. A equipe soma três pontos no Brasileirão, todos conquistados em empates, e chega pressionada após o vice-campeonato paraense contra o rival Paysandu. Atualmente o Leão azul ocupa a 16ª colocação, beirando a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Léo Condé terá dois desfalques confirmados por cláusula contratual. O zagueiro Kayky e o volante Freitas, que pertencem ao Fluminense e estão emprestados ao clube paraense, não podem atuar por conta de cláusulas contratuais. Kayky disputou 10 partidas em 2026, oito delas como titular, enquanto Freitas foi utilizado no Parazão.

Como chega o Fluminense para o confronto

O Fluminense entra em campo em situação mais confortável na tabela. O time aparece na 5ª colocação do Brasileirão com sete pontos conquistados após quatro rodadas e segue empatado com Corinthians e Bahia em pontos.

Mesmo com a derrota para o Flamengo nos pênaltis na final do Campeonato Carioca, o time chega com favoritismo para o confronto. O atacante Soteldo voltou aos treinos e está à disposição, enquanto o recém-contratado Alisson, Castillo e Millán foram regularizados e podem aparecer como opções no banco. Nonato e Cano são dúvidas, e Bernal segue em recuperação de lesão parcial no ligamento cruzado posterior.

Onde assistir a Remo x Fluminense

A partida entre Remo e Fluminense, pela quinta rodada do Brasileirão, será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo começa às 19h, de Brasília, nesta quinta-feira, 12 de março. O palco da partida será o Mangueirão, em Belém.

Prováveis escalações de Remo x Fluminense

Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula, Marcelinho e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Otávio e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.