Esporte

Colômbia x Costa Rica: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Seleção colombiana faz mais um teste antes da Copa do Mundo de 2026; Costa Rica não conseguiu vaga para o torneio

James Rodríguez, da Colômbia: jogador foi convocado para a Copa de 2026 (Federación Colombiana de Futbol/Divulgação)

James Rodríguez, da Colômbia: jogador foi convocado para a Copa de 2026 (Federación Colombiana de Futbol/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12h19.

Colômbia e Costa Rica se enfrentam nesta segunda-feira, 1º, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá.

A seleção colombiana utiliza o confronto como parte da preparação para o Mundial. A equipe está no Grupo K da Copa do Mundo e busca ganhar ritmo antes da estreia na competição.

Já a Costa Rica não participará do torneio. A seleção terminou na terceira colocação do Grupo C das Eliminatórias da Concacaf e ficou fora.

Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções

Onde assistir a Colômbia x Costa Rica?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Que horas é o jogo de Colômbia x Costa Rica?

O amistoso será disputado às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 1º de junho.

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

Grupo K:

Portugal
RD Congo
Uzbequistão
Colômbia

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