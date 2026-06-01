Colômbia x Costa Rica: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Colômbia e Costa Rica se enfrentam nesta segunda-feira, 1º, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá.

A seleção colombiana utiliza o confronto como parte da preparação para o Mundial. A equipe está no Grupo K da Copa do Mundo e busca ganhar ritmo antes da estreia na competição.

Já a Costa Rica não participará do torneio. A seleção terminou na terceira colocação do Grupo C das Eliminatórias da Concacaf e ficou fora.

Onde assistir a Colômbia x Costa Rica?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Que horas é o jogo de Colômbia x Costa Rica?

O amistoso será disputado às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 1º de junho.

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

Grupo K:

Portugal

RD Congo

Uzbequistão

Colômbia