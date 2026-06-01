Colômbia x Costa Rica: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

James Rodríguez, da Colômbia: jogador foi convocado para a Copa de 2026 (Federación Colombiana de Futbol/Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de junho de 2026 às 12h19.
Colômbia e Costa Rica se enfrentam nesta segunda-feira, 1º, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá.
A seleção colombiana utiliza o confronto como parte da preparação para o Mundial. A equipe está no Grupo K da Copa do Mundo e busca ganhar ritmo antes da estreia na competição.
Já a Costa Rica não participará do torneio. A seleção terminou na terceira colocação do Grupo C das Eliminatórias da Concacaf e ficou fora.Convocações da Copa do Mundo 2026: veja as listas já anunciadas pelas seleções
A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.
O amistoso será disputado às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 1º de junho.
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