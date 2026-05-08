Qual é o próximo jogo do Flamengo? Rubro-negro volta ao Brasileirão

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo, 10, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio tenta subir na tabela

O Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos conquistados em 14 partidas. A equipe soma quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 15 gols marcados e 16 sofridos.

Na rodada anterior, o Tricolor Gaúcho empatou sem gols com o Athletico-PR, fora de casa.

Jogando em casa, o Grêmio tenta surpreender um dos líderes do campeonato para ganhar posições na tabela.

Flamengo quer seguir na perseguição ao líder

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo soma 27 pontos em 13 jogos. O Rubro-Negro venceu oito partidas, empatou três e perdeu duas, com 26 gols marcados e 12 sofridos.

Na última rodada, a equipe empatou por 2 a 2 com o Vasco, no Maracanã.

Uma vitória fora de casa pode manter o Flamengo na disputa direta pela liderança da competição.

Onde assistir Grêmio x Flamengo ao vivo?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Grêmio x Flamengo hoje?

A partida acontece às 19h30 (de Brasília).