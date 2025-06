Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 1º de junho, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo com exclusividade no Amazon Prime Video.

Em boa fase, o Cruzeiro aposta no fator casa para buscar mais três pontos e seguir firme na parte de cima da tabela. Já o Palmeiras, atual campeão brasileiro, tenta manter a regularidade fora de casa e encostar nos líderes, em um duelo que promete equilíbrio entre dois clubes com grande tradição nacional.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 19h30, entre Cruzeiro e Palmeiras terá transmissão ao vivo exclusiva no Amazon Prime Video.

Você pode assistir à partida online pelo Amazon Prime Video, disponível para assinantes da plataforma.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.