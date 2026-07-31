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Fase de grupos copa 2026

Conmebol diz que solicitou 'esclarecimentos' à Fifa sobre 'venda' da Copa do Mundo

A confederação afirmou que pretende atuar com "prudência, responsabilidade e espírito de colaboração"

Sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai

Sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 19h08.

A Conmebol, última das grandes confederações continentais a se manifestar sobre uma possível venda dos direitos de exploração comercial de campeonatos organizados pela Fifa, como a Copa do Mundo, quebrou o silêncio e divulgou um comunicado a respeito. A iniciativa, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE), tem como objetivo captar cerca de US$ 20 bilhões (R$ 102 bilhões), segundo o presidente da entidade, Gianni Infantino.

No comunicado, a entidade sul-americana informou que iniciou um processo de consulta junto às associações nacionais filiadas e convocou uma reunião de seu conselho para analisar a proposta. Diferentemente da Uefa, da Concacaf e da Confederação Asiática de Futebol (AFC), que já adotaram posições mais claras sobre o assunto, a Conmebol optou por um tom cauteloso e evitou emitir um posicionamento definitivo.

A confederação afirmou que pretende atuar com "prudência, responsabilidade e espírito de colaboração" durante a avaliação do projeto e defendeu a união de toda a comunidade do futebol diante das discussões sobre o futuro da modalidade.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, é considerado um dos dirigentes mais próximos de Infantino no cenário do futebol internacional. Coincidência ou não, Paraguai, Argentina e Uruguai sediarão uma partida da Copa do Mundo de 2030, incluindo o jogo de abertura, marcado para o Estádio Centenário, em Montevidéu.

Domínguez também figura entre os principais defensores da ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções.

Na última quinta-feira, a Fifa divulgou um documento que marca o início dos estudos sobre essa possibilidade. Intitulado Potential Expansion of the FIFA World Cup to 64 Teams ("Potencial expansão da Copa do Mundo da Fifa para 64 seleções"), o material indica que a entidade pretende contratar uma consultoria independente para avaliar os impactos esportivos, comerciais e operacionais da mudança antes de tomar uma decisão.

Segundo a Fifa, a análise busca compreender de que forma uma eventual expansão afetaria o formato atual da competição e suas diferentes áreas de operação.

Confira a nota da Conmebol na íntegra:

"O futebol vem em primeiro lugar.

A CONMEBOL reafirma que sua prioridade será sempre o futebol: seus valores, seu pessoal e a paixão que o torna o esporte mais popular do mundo.

Entendemos que o desenvolvimento do futebol exige decisões comerciais e financeiras. No entanto, essas decisões devem sempre servir ao esporte e nunca se sobrepor à sua essência.

O futebol vem sempre em primeiro lugar.

Após tomar conhecimento da proposta apresentada pela FIFA em relação ao projeto FFE, e em conformidade com seus procedimentos institucionais, a CONMEBOL iniciou um processo de consulta junto às suas Associações Membro e convocou uma reunião de seu Conselho com o único propósito de analisar e avaliar a referida proposta com a responsabilidade e o rigor que o assunto exige.

Com esse objetivo, a CONMEBOL solicitou à FIFA informações e esclarecimentos adicionais sobre diversos aspectos relacionados ao escopo, estrutura, governança e possíveis efeitos do projeto FFE.

A CONMEBOL continuará a agir com prudência, responsabilidade e espírito de colaboração, contribuindo para o fortalecimento do futebol mundial exclusivamente por meio de canais institucionais e dos princípios da boa governança.

A CONMEBOL apela à união em toda a família do futebol e a que o futebol seja sempre colocado acima de qualquer outro interesse."

Com informações de O Globo

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