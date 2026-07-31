Conmebol diz que solicitou 'esclarecimentos' à Fifa sobre 'venda' da Copa do Mundo

A Conmebol, última das grandes confederações continentais a se manifestar sobre uma possível venda dos direitos de exploração comercial de campeonatos organizados pela Fifa, como a Copa do Mundo, quebrou o silêncio e divulgou um comunicado a respeito. A iniciativa, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE), tem como objetivo captar cerca de US$ 20 bilhões (R$ 102 bilhões), segundo o presidente da entidade, Gianni Infantino.

No comunicado, a entidade sul-americana informou que iniciou um processo de consulta junto às associações nacionais filiadas e convocou uma reunião de seu conselho para analisar a proposta. Diferentemente da Uefa, da Concacaf e da Confederação Asiática de Futebol (AFC), que já adotaram posições mais claras sobre o assunto, a Conmebol optou por um tom cauteloso e evitou emitir um posicionamento definitivo.

A confederação afirmou que pretende atuar com "prudência, responsabilidade e espírito de colaboração" durante a avaliação do projeto e defendeu a união de toda a comunidade do futebol diante das discussões sobre o futuro da modalidade.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, é considerado um dos dirigentes mais próximos de Infantino no cenário do futebol internacional. Coincidência ou não, Paraguai, Argentina e Uruguai sediarão uma partida da Copa do Mundo de 2030, incluindo o jogo de abertura, marcado para o Estádio Centenário, em Montevidéu.

Domínguez também figura entre os principais defensores da ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções.

Na última quinta-feira, a Fifa divulgou um documento que marca o início dos estudos sobre essa possibilidade. Intitulado Potential Expansion of the FIFA World Cup to 64 Teams ("Potencial expansão da Copa do Mundo da Fifa para 64 seleções"), o material indica que a entidade pretende contratar uma consultoria independente para avaliar os impactos esportivos, comerciais e operacionais da mudança antes de tomar uma decisão.

Segundo a Fifa, a análise busca compreender de que forma uma eventual expansão afetaria o formato atual da competição e suas diferentes áreas de operação.

Confira a nota da Conmebol na íntegra:

"O futebol vem em primeiro lugar.

A CONMEBOL reafirma que sua prioridade será sempre o futebol: seus valores, seu pessoal e a paixão que o torna o esporte mais popular do mundo.

Entendemos que o desenvolvimento do futebol exige decisões comerciais e financeiras. No entanto, essas decisões devem sempre servir ao esporte e nunca se sobrepor à sua essência.

O futebol vem sempre em primeiro lugar.

Após tomar conhecimento da proposta apresentada pela FIFA em relação ao projeto FFE, e em conformidade com seus procedimentos institucionais, a CONMEBOL iniciou um processo de consulta junto às suas Associações Membro e convocou uma reunião de seu Conselho com o único propósito de analisar e avaliar a referida proposta com a responsabilidade e o rigor que o assunto exige.

Com esse objetivo, a CONMEBOL solicitou à FIFA informações e esclarecimentos adicionais sobre diversos aspectos relacionados ao escopo, estrutura, governança e possíveis efeitos do projeto FFE.

A CONMEBOL continuará a agir com prudência, responsabilidade e espírito de colaboração, contribuindo para o fortalecimento do futebol mundial exclusivamente por meio de canais institucionais e dos princípios da boa governança.

A CONMEBOL apela à união em toda a família do futebol e a que o futebol seja sempre colocado acima de qualquer outro interesse."

Com informações de O Globo