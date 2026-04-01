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Hugo Calderano: qual horário e onde assistir ao próximo jogo do brasileiro

Brasileiro vai enfrentar o sueco Kristian Karlsson pela fase de grupos da Copa do Mundo de Tênis de Mesa nesta quarta

Hugo Calderano: brasileiro é o terceiro melhor tenista de mesa do mundo (Getty Images)

Hugo Calderano: brasileiro é o terceiro melhor tenista de mesa do mundo (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de abril de 2026 às 05h01.

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O brasileiro Hugo Calderano volta à mesa nesta quarta-feira, 1º de abril, contra o sueco Kristian Karlsson, pela Copa do Mundo de Tênis de Mesa.

A partida ocorre após uma estreia com vitória que colocou o carioca na liderança do Grupo 3. Nesta terça-feira, 31, Calderano derrotou o tcheco Lubomir Jancarik por 3 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/5 e 11/2, em 17 minutos, na Galaxy Arena, em Macau, na China.

Número três do ranking mundial e atual campeão do torneio de Macau, o brasileiro controlou o jogo desde o início.

Na fase inicial, os atletas competem em 16 grupos com três jogadores, e apenas o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final. O confronto contra Karlsson é direto na disputa pela classificação.

Que horas assistir à Calderano X Karlsson

A partida entre Hugo Calderano e Kristian Karlsson será disputada nesta quarta-feira, 1º de abril, às 9h de Brasília.

Onde assistir à Calderano X Karlsson

O jogo terá transmissão pelo SporTV2 (TV fechada), pela CazéTV (Youtube) e pelo canal oficial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (Youtube).

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