Quando é a final do Mundial de Clubes 2023?

O Mundial de Clubes 2023 começou a todo vapor. Nesta segunda-feira, o Fluminense garantiu a vaga na grande final, após vencer o Al-Ahly, campeão africano, por 2 a 0. Arias e John Kennedy marcaram para o tricolor carioca.

Hoje será definido o adversário do Flu na grande final. A expectativa é para que seja o campeão europeu Manchester City, que enfrenta o Urawa Reds do Japão às 15h, com transmissão da TV Globo e Cazé TV (YouTube).

Os finalistas se enfrentam na próxima sexta-feira, 22, às 15h. A disputa de terceiro colocado, entre os as equipes derrotadas na semifinal, acontece também na sexta, porém ao 12h

Veja as datas e horários dos confrontos do Mundial de Clubes 2023

Semifinal 2: 15h - Manchester City x Urawa Reds

22/12/2023

Terceiro lugar: 11h30 - Al-Ahly x (Manchester City x Urawa Reds)

