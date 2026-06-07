Marrocos x Noruega: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Marrocos: seleção busca os ajustes finais para a Copa do Mundo em amistoso contra a Noruega (Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Repórter
Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h14.
As seleções do Marrocos e da Noruega se enfrentam neste domingo, 7, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto será disputado no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e marca o último compromisso das duas seleções antes da estreia no Mundial.
Adversário do Brasil na primeira rodada da Copa, o Marrocos utiliza o amistoso para fazer os ajustes finais antes do duelo contra a Seleção Brasileira, marcado para o dia 13 de junho. A equipe africana tenta repetir a campanha histórica de 2022, quando chegou às semifinais da competição.
Do outro lado, a Noruega volta a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Liderada por nomes como Erling Haaland e Martin Ødegaard, a seleção nórdica chega embalada após perder apenas uma das últimas 15 partidas disputadas.
A partida acontece às 16h, no horário de Brasília, neste domingo, 7.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+.