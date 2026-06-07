Marrocos x Noruega: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

As seleções do Marrocos e da Noruega se enfrentam neste domingo, 7, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto será disputado no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e marca o último compromisso das duas seleções antes da estreia no Mundial.

Adversário do Brasil na primeira rodada da Copa, o Marrocos utiliza o amistoso para fazer os ajustes finais antes do duelo contra a Seleção Brasileira, marcado para o dia 13 de junho. A equipe africana tenta repetir a campanha histórica de 2022, quando chegou às semifinais da competição.

Do outro lado, a Noruega volta a disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Liderada por nomes como Erling Haaland e Martin Ødegaard, a seleção nórdica chega embalada após perder apenas uma das últimas 15 partidas disputadas.

Que horas assistir a Marrocos x Noruega

A partida acontece às 16h, no horário de Brasília, neste domingo, 7.

Onde assistir a Marrocos x Noruega

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+.