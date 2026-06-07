Esporte

Colômbia x Jordânia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Classificada para o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, a Colômbia faz seu último teste antes da estreia no torneio

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h49.

A Colômbia e a Jordânia se enfrentam neste domingo, 7, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto será disputado no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos. A partida marca o último compromisso dos colombianos antes da estreia no Mundial e também serve como preparação para a Jordânia, que participará da primeira Copa do Mundo de sua história.

A seleção comandada por Néstor Lorenzo chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica, em Bogotá. A Colômbia está no Grupo K da Copa, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão.

Já a Jordânia busca ganhar ritmo antes de sua estreia histórica no torneio. A equipe treinada por Jamal Sellami integra o Grupo J, ao lado de Argentina, Argélia e Áustria.

Que horas é o jogo entre Colômbia e Jordânia?

O amistoso começa hoje, domingo, 7, às 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo entre Colômbia e Jordânia?

O amistoso entre Colômbia e Jordânia terá transmissão ao vivo do SporTV e do Globoplay Premium.

Quando estreiam Colômbia e Jordânia na Copa do Mundo?

A Colômbia estreia na Copa do Mundo em 17 de junho, diante do Uzbequistão, na Cidade do México. Depois, enfrenta a RD Congo e encerra sua participação na fase de grupos contra Portugal.

  • 17/06, 23h — Uzbequistão x Colômbia (Cidade do México)
  • 23/06, 23h — Colômbia x RD Congo (Guadalajara)
  • 27/06, 20h30 — Colômbia x Portugal (Miami)

A Jordânia fará sua estreia em Copas do Mundo no dia 17 de junho, quando enfrenta a Áustria, em San Francisco. Na sequência, encara a Argélia e fecha a fase de grupos diante da Argentina.

  • 17/06, 1h — Áustria x Jordânia (San Francisco)
  • 23/06, 0h — Jordânia x Argélia (San Francisco)
  • 27/06, 23h — Jordânia x Argentina (Dallas)

 

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