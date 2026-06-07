Colômbia x Jordânia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Repórter
Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h49.
A Colômbia e a Jordânia se enfrentam neste domingo, 7, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto será disputado no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos. A partida marca o último compromisso dos colombianos antes da estreia no Mundial e também serve como preparação para a Jordânia, que participará da primeira Copa do Mundo de sua história.
A seleção comandada por Néstor Lorenzo chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica, em Bogotá. A Colômbia está no Grupo K da Copa, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão.
Já a Jordânia busca ganhar ritmo antes de sua estreia histórica no torneio. A equipe treinada por Jamal Sellami integra o Grupo J, ao lado de Argentina, Argélia e Áustria.
O amistoso começa hoje, domingo, 7, às 20h (horário de Brasília).
O amistoso entre Colômbia e Jordânia terá transmissão ao vivo do SporTV e do Globoplay Premium.
A Colômbia estreia na Copa do Mundo em 17 de junho, diante do Uzbequistão, na Cidade do México. Depois, enfrenta a RD Congo e encerra sua participação na fase de grupos contra Portugal.
A Jordânia fará sua estreia em Copas do Mundo no dia 17 de junho, quando enfrenta a Áustria, em San Francisco. Na sequência, encara a Argélia e fecha a fase de grupos diante da Argentina.