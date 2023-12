Sorteio Libertadores 2024: Botafogo e Bragantino podem se enfrentar na fase prévia; veja confrontos

A Copa Libertadores da América de 2024 teve suas datas divulgadas para as fases prévias do campeonato. Os jogos foram sorteados em evento da Conmebol na cidade de Assunção, no Paraguai. Somente dois brasileiros disputam a nova fase: Botafogo e RB Bragantino.

Ambos os times do Brasil entram na segunda das três fases prévias. O Botafogo poderá enfrentar ou Aurora (BOL) ou Melgar (PER), ao passo que o Bragantino vai jogar contra o Águilas Doradas (COL). Se os dois ganharem, eles se enfrentaram na terceira fase prévia.

Veja os confrontos

Fase 1

Puerto Cabello (VEN) x Defensor (URU)

Aurora (BOL) x Melgar (PER)

Aucas (EQU) x Nacional (PAR)

Fase 2 (times da direita decidem em casa)

Águilas Doradas (COL) x RB Bragantino

Aucas ou Nacional (PAR) x Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) x Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) x Colo-Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) x El Nacional (EQU)

Puerto Cabello ou Defensor x Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) x Palestino (CHI)

Aurora ou Melgar x Botafogo

Fase 3

Os possíveis confrontos são decididos pelo posicionamento das equipes no sorteio. Assim está desenrolada a chave da fase preliminar:

Águilas Doradas ou Bragantino x Aurora ou Melgar ou Botafogo

Aucas ou Nacional (PAR) ou Atlético Nacional x Portuguesa ou Palestino

Always Ready ou Sporting Cristal x Puerto Cabello ou Defensor ou Nacional (URU)

Godoy Cruz ou Colo-Colo x Sportivo Trinidense ou El Nacional

Fase preliminar da Sul-Americana

A fase preliminar da Copa Sul-Americana também foram sorteados. Os jogos são em confronto único com clubes do mesmo país. O time que avançar garante vaga na fase de grupos da competição.