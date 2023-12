Fluminense vence Al Ahly e está na final do Mundial de Clubes da FIFA

O Fluminense derrotou o Al Ahly nesta segunda-feira, 18, durante a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Com isso, o clube se classifica para a final da competição. A disputa ocorreu no King Abdullah Stadium Jeddah, na Arábia Saudita.

Em uma partida intensa, o clube carioca venceu o rival, do Egito, por 2 a 0. Os pontos que garantiram a vitória foram feitos por Arias, de pênalti, e John Kennedy, no segundo tempo.

Agora, o clube liderado por Fernando Diniz aguarda o resultado do duelo entre os favoritos Manchester City, da Inglaterra, contra o Urawa Reds, do Japão, nesta terça-feira, 19, às 15h (de Brasília), para conhecer o adversário na final da competição.

Com esse resultado, o Fluminense se torna o nono time brasileiro a chegar à final do atual formato. Ao todo, cinco times sul-americanos fracassaram nas semifinais - quatro deles brasileiros. Nas três edições anteriores, apenas o Palmeiras, em 2021, havia vencido a primeira partida.