Croácia x Eslovênia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Luka Modric: seleção croata faz os últimos ajustes antes da Copa do Mundo de 2026 (MARKO PERKOV / AFP)
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Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h27.
As seleções da Croácia e da Eslovênia se enfrentam neste domingo, 7, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto será disputado no Estádio Varteks, em Varaždin, na Croácia, e marca o último compromisso da seleção croata antes da estreia no Mundial.
A Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, está no Grupo L do torneio, ao lado de Inglaterra, Panamá e Gana. Já a Eslovênia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026.
A partida acontece às 15h45, no horário de Brasília, neste domingo, 7.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV.