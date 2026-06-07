Esporte

Croácia x Eslovênia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa

Seleção croata, que está no mesmo grupo da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, faz seu último amistoso antes da estreia no torneio

Luka Modric: seleção croata faz os últimos ajustes antes da Copa do Mundo de 2026 (MARKO PERKOV / AFP)

Luka Modric: seleção croata faz os últimos ajustes antes da Copa do Mundo de 2026 (MARKO PERKOV / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h27.

As seleções da Croácia e da Eslovênia se enfrentam neste domingo, 7, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto será disputado no Estádio Varteks, em Varaždin, na Croácia, e marca o último compromisso da seleção croata antes da estreia no Mundial.

A Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, está no Grupo L do torneio, ao lado de Inglaterra, Panamá e Gana. Já a Eslovênia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

Que horas assistir a Croácia x Eslovênia

A partida acontece às 15h45, no horário de Brasília, neste domingo, 7.

Onde assistir a Croácia x Eslovênia

O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

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