Quando começa o Tour de France 2026? Veja onde assistir e programação

Repórter
Publicado em 2 de julho de 2026 às 20h36.
A 113ª edição do Tour de France começa em 4 de julho, em Barcelona, Espanha, com 184 ciclistas de 23 equipes na disputa da Camisa Amarela. Esta é a segunda das três Grandes Voltas anuais do ciclismo de estrada.
Ao longo de 21 etapas, o pelotão percorre 3.320,7 km. O percurso termina na chegada na Champs-Élysées, em Paris, no dia 26 de julho.
O Tour de France foi criado em 1903. Entre os campeões, quatro nomes dividem o posto de maiores vencedores, cada um com cinco títulos: Jacques Anquetil (1957, 1961–1964), Eddy Merckx (1969–1972, 1974), Bernard Hinault (1978–1979, 1981–1982, 1985) e Miguel Indurain (1991–1995), este último o único a conquistar os títulos de forma consecutiva.
Tadej Pogacar é o atual campeão mundial e favorito nesta temporada. Ele busca o quinto título nas estradas francesas, com possibilidade de entrada no grupo de maiores vencedores da prova. O esloveno terá concorrência de outros ciclistas no pelotão.
Jonas Vingegaard busca repetir o resultado obtido no Giro d'Italia e alcançar uma dobradinha na temporada. Remco Evenepoel, bicampeão olímpico, busca aproveitar o desempenho no contrarrelógio para obter vantagem nas etapas de montanha.
Cada equipe conta com oito ciclistas, com funções distribuídas ao longo da prova. Algumas equipes buscam vitórias em etapas individuais, outras concentram estratégias em sprints, enquanto parte dos atletas atua na disputa da classificação geral.
Algumas equipes ainda não anunciaram suas escalações oficiais, enquanto outras divulgaram parte dos nomes. A lista inclui apenas os atletas com participação no Tour de France 2026 confirmada oficialmente, com atualização conforme novas divulgações.
O Tour de France 2026 será disputado em 21 etapas, além de dois dias de descanso. O Grand Départ acontecerá em Barcelona, na Espanha, registrando a 27ª largada fora do território francês e a terceira em solo espanhol. A edição terá um contrarrelógio por equipes de 19 km na etapa de abertura e percorrerá sete regiões, com passagem por dez cidades estreantes no percurso.
O roteiro da prova em 2026 inclui sete etapas planas, quatro de média montanha e oito de alta montanha, com cinco chegadas no topo. O ponto mais elevado será o Col du Galibier, a 2.642 metros de altitude. A competição termina, como tradicionalmente ocorre, na Champs-Élysées, em Paris.
|Etapa
|Data
|Tipo de etapa
|Largada - Chegada
|Distância (km)
|1
|4 de julho (sáb)
|Contrarrelógio por equipes
|Barcelona - Barcelona
|19,6
|2
|5 de julho (dom)
|Acidentada
|Tarragona - Barcelona
|168,5
|3
|6 de julho (seg)
|Montanha
|Granollers - Les Angles
|195,9
|4
|7 de julho (ter)
|Acidentada
|Carcassonne - Foix
|181,9
|5
|8 de julho (qua)
|Plana
|Lannemezan - Pau
|158,3
|6
|9 de julho (qui)
|Montanha
|Pau - Gavarnie-Gèdre
|186,2
|7
|10 de julho (sex)
|Plana
|Hagetmau - Bordeaux
|175,1
|8
|11 de julho (sáb)
|Plana
|Périgueux - Bergerac
|180,4
|9
|12 de julho (dom)
|Acidentada
|Malemort - Ussel
|185,5
|10
|14 de julho (ter)
|Montanha
|Aurillac - Le Lioran
|166,6
|11
|15 de julho (qua)
|Plana
|Vichy - Nevers
|161,3
|12
|16 de julho (qui)
|Plana
|Nevers - Chalon-sur-Saône
|179,1
|13
|17 de julho (sex)
|Acidentada
|Dole - Belfort
|205,8
|14
|18 de julho (sáb)
|Montanha
|Mulhouse - Le Markstein Fellering
|155,3
|15
|19 de julho (dom)
|Montanha
|Champagnole - Plateau de Solaison
|183,9
|16
|21 de julho (ter)
|Contrarrelógio individual
|Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains
|26,1
|17
|22 de julho (qua)
|Montanha
|Chambéry - Voiron
|174,7
|18
|23 de julho (qui)
|Montanha
|Voiron - Orcières-Merlette
|185,2
|19
|24 de julho (sex)
|Montanha
|Gap - Alpe d'Huez
|127,9
|20
|25 de julho (sáb)
|Montanha
|Le Bourg-d'Oisans - Alpe d'Huez
|170,9
|21
|26 de julho (dom)
|Plana
|Thoiry - Paris (Champs-Élysées)
|133