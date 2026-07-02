Quando começa o Tour de France 2026? Veja onde assistir e programação

A 113ª edição do Tour de France começa em 4 de julho, em Barcelona, Espanha, com 184 ciclistas de 23 equipes na disputa da Camisa Amarela. Esta é a segunda das três Grandes Voltas anuais do ciclismo de estrada.

Ao longo de 21 etapas, o pelotão percorre 3.320,7 km. O percurso termina na chegada na Champs-Élysées, em Paris, no dia 26 de julho.

O Tour de France foi criado em 1903. Entre os campeões, quatro nomes dividem o posto de maiores vencedores, cada um com cinco títulos: Jacques Anquetil (1957, 1961–1964), Eddy Merckx (1969–1972, 1974), Bernard Hinault (1978–1979, 1981–1982, 1985) e Miguel Indurain (1991–1995), este último o único a conquistar os títulos de forma consecutiva.

A seguir, confira todas as informações sobre o Tour de France 2026:

Tadej Pogacar é o atual campeão mundial e favorito nesta temporada. Ele busca o quinto título nas estradas francesas, com possibilidade de entrada no grupo de maiores vencedores da prova. O esloveno terá concorrência de outros ciclistas no pelotão.

Jonas Vingegaard busca repetir o resultado obtido no Giro d'Italia e alcançar uma dobradinha na temporada. Remco Evenepoel, bicampeão olímpico, busca aproveitar o desempenho no contrarrelógio para obter vantagem nas etapas de montanha.

Cada equipe conta com oito ciclistas, com funções distribuídas ao longo da prova. Algumas equipes buscam vitórias em etapas individuais, outras concentram estratégias em sprints, enquanto parte dos atletas atua na disputa da classificação geral.

Algumas equipes ainda não anunciaram suas escalações oficiais, enquanto outras divulgaram parte dos nomes. A lista inclui apenas os atletas com participação no Tour de France 2026 confirmada oficialmente, com atualização conforme novas divulgações.

Equipes e ciclistas – Tour de France 2026

Alpecin-Premier Tech

Bahrain Victorious

Decathlon CMA CGM Paul Seixas (France)

Team EF Education - Easypost

Groupama-FDJ United

Netcompany INEOS

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

NSN Cycling Team Lewis Askey (Great Britain) George Bennett (New Zealand) Marco Frigo (Italy) Biniam Girmay (Eritrea) Matîs Louvel (France) Krists Neilands (Latvia) Jake Stewart (Great Britain) Tom Van Asbroeck (Belgium)

Red Bull - BORA - Hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Jayco AlUla

Team Picnic PostNL

Team Visma | Lease a Bike Victor Campenaerts (Belgium) Edoardo Affini (Italy) Per Strand Hagenes (Norway) Matteo Jorgenson (United States) Sepp Kuss (United States) Bruno Armirail (France) Davide Piganzoli (Italy) Jonas Vingegaard (Denmark)

UAE Team Emirates XRG

Uno-X Mobility Andreas Kron (Denmark) Magnus Cort (Denmark) Tobias Halland Johannessen (Norway) Anders Skaarseth (Norway) Søren Wærenskjold (Norway) Anthon Charmig (Denmark) Jonas Abrahamsen (Norway) Torstein Træen (Norway)

XDS Astana Team

Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team Quinten Hermans (Belgium) Tom Pidcock (Great Britain) Fred Wright (Great Britain)

Tudor Pro Cycling Team

Cofidis

TotalEnergies

Caja Rural-Seguros RGA

Como será o percurso?

O Tour de France 2026 será disputado em 21 etapas, além de dois dias de descanso. O Grand Départ acontecerá em Barcelona, na Espanha, registrando a 27ª largada fora do território francês e a terceira em solo espanhol. A edição terá um contrarrelógio por equipes de 19 km na etapa de abertura e percorrerá sete regiões, com passagem por dez cidades estreantes no percurso.

O roteiro da prova em 2026 inclui sete etapas planas, quatro de média montanha e oito de alta montanha, com cinco chegadas no topo. O ponto mais elevado será o Col du Galibier, a 2.642 metros de altitude. A competição termina, como tradicionalmente ocorre, na Champs-Élysées, em Paris.

Onde assistir ao Tour de France 2026?

O Tour de France 2026 será transmitido no Brasil pela ESPN e Disney+.

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