Tour de France 2026: o guia das etapas que podem decidir a maior corrida do ciclismo

O Tour de France 2026 começa neste sábado, 4, com uma largada inédita em Barcelona, na Espanha. Ao longo de 21 etapas, os ciclistas percorrerão cerca de três semanas de competição até a tradicional chegada em Paris, enfrentando contrarrelógios, etapas para velocistas, montanhas históricas e alguns dos trechos mais exigentes do ciclismo mundial.

Segundo informações do The Guardian, o percurso deste ano foi desenhado para equilibrar diferentes perfis de ciclistas, mas deve reservar os momentos decisivos para as etapas de montanha nos Pirineus e nos Alpes.

Como será o percurso do Tour de France 2026

A prova começa com um contrarrelógio por equipes de 19,6 km pelas ruas de Barcelona. O formato será diferente do tradicional: o tempo será registrado individualmente na chegada, o que pode alterar as estratégias das equipes.

Nos dias seguintes, os ciclistas permanecem na Espanha antes de entrar na França. A primeira semana alterna etapas de relevo ondulado, chegadas para escaladores e oportunidades para velocistas em cidades como Pau e Bordeaux.

Os primeiros dias também devem servir para testar os principais candidatos ao título sem provocar diferenças muito grandes na classificação geral.

Pirineus e Alpes concentram as maiores dificuldades

As primeiras grandes montanhas aparecem já na sexta etapa, com a passagem pelos tradicionais Col d'Aspin e Tourmalet antes da chegada em Gavarnie-Gèdre.

Após um primeiro dia de descanso, o Tour entra no Maciço Central e depois segue para os Alpes, onde estão previstas as etapas mais duras da competição. Entre os destaques estão:

Ballon d'Alsace , primeira subida da história do Tour, presente desde 1905;

, primeira subida da história do Tour, presente desde 1905; Grand Ballon e o Col du Haag , na etapa 14;

e o , na etapa 14; Plateau de Solaison , com subida de categoria especial;

, com subida de categoria especial; Chegada em Alpe d'Huez , um dos cenários mais tradicionais da prova;

, um dos cenários mais tradicionais da prova; Col du Galibier e o Croix de Fer, considerados entre os desafios mais exigentes do percurso.

É nessas etapas que a disputa pela camisa amarela tende a ser definida.

As etapas que podem decidir a corrida

Embora a classificação geral possa mudar ao longo de todo o Tour, algumas etapas concentram o maior potencial para definir o vencedor. Segundo informações, estes são os dias mais aguardados:

Etapa 10 (14 de julho) : percurso curto e montanhoso pelo Maciço Central, disputado no Dia da Bastilha, com sete subidas classificadas.

: percurso curto e montanhoso pelo Maciço Central, disputado no Dia da Bastilha, com sete subidas classificadas. Etapa 14 (18 de julho) : sequência de montanhas nos Vosges, incluindo o Grand Ballon e o Col du Haag.

: sequência de montanhas nos Vosges, incluindo o Grand Ballon e o Col du Haag. Etapa 15 (19 de julho) : chegada ao Plateau de Solaison após uma subida de categoria especial.

: chegada ao Plateau de Solaison após uma subida de categoria especial. Etapa 16 (21 de julho) : contrarrelógio individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains.

: contrarrelógio individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. Etapa 19 (24 de julho) : chegada no tradicional Alpe d'Huez, uma das montanhas mais emblemáticas do ciclismo.

: chegada no tradicional Alpe d'Huez, uma das montanhas mais emblemáticas do ciclismo. Etapa 20 (25 de julho): considerada a etapa mais dura da edição, com Croix de Fer, Galibier e Col de Sarenne antes da chegada.

É nesse conjunto de etapas que os principais candidatos ao título devem concentrar seus ataques e onde a classificação geral tem maior chance de ser definida.

Velocistas terão menos oportunidades

Os especialistas em sprint também terão espaço, embora em menor número do que em outras edições. As chegadas previstas para Pau, Bordeaux, Bergerac, Nevers e Chalon-sur-Saône devem concentrar as principais disputas entre os velocistas.

Jasper Philipsen e Tim Merlier aparecem entre os favoritos para essas etapas, enquanto nomes como Biniam Girmay e Mads Pedersen podem levar vantagem em percursos mais exigentes, que combinam trechos de subida antes da chegada.

Contrarrelógio pode influenciar classificação

Além da abertura por equipes, o Tour contará com um contrarrelógio individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, na 16ª etapa.

Embora relativamente curto, o percurso inclui subida e descida e pode provocar diferenças importantes entre os candidatos ao título. A expectativa é de que os atletas consigam recuperar tempo antes da sequência decisiva nas montanhas.

Paris recebe a chegada após três semanas de disputa

A competição termina em 26 de julho com chegada na Champs-Élysées, em Paris.

Assim como aconteceu na edição anterior, o percurso volta a incluir a subida de Montmartre antes da reta final, tornando o encerramento mais seletivo e reduzindo as chances de um sprint tradicional.

O novo formato abre espaço para ataques nos quilômetros finais e pode favorecer tanto especialistas em clássicas quanto candidatos à classificação geral, caso a disputa pelo título permaneça aberta até o último dia.

Onde assistir ao Tour de France 2026?

No Brasil, o Tour de France 2026 terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming), que exibirão as 21 etapas da prova entre os dias 4 e 26 de julho.

A cobertura inclui a largada em Barcelona, as etapas de montanha nos Pirineus e nos Alpes e a chegada em Paris