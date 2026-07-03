Tour de France 2026: o guia das etapas que podem decidir a maior corrida do ciclismo

Tour de France 2026: percurso reúne montanhas, sprints e contrarrelógio ao longo de três semanas (Freepik)
Redatora
Publicado em 3 de julho de 2026 às 05h51.
O Tour de France 2026 começa neste sábado, 4, com uma largada inédita em Barcelona, na Espanha. Ao longo de 21 etapas, os ciclistas percorrerão cerca de três semanas de competição até a tradicional chegada em Paris, enfrentando contrarrelógios, etapas para velocistas, montanhas históricas e alguns dos trechos mais exigentes do ciclismo mundial.
Segundo informações do The Guardian, o percurso deste ano foi desenhado para equilibrar diferentes perfis de ciclistas, mas deve reservar os momentos decisivos para as etapas de montanha nos Pirineus e nos Alpes.
A prova começa com um contrarrelógio por equipes de 19,6 km pelas ruas de Barcelona. O formato será diferente do tradicional: o tempo será registrado individualmente na chegada, o que pode alterar as estratégias das equipes.
Nos dias seguintes, os ciclistas permanecem na Espanha antes de entrar na França. A primeira semana alterna etapas de relevo ondulado, chegadas para escaladores e oportunidades para velocistas em cidades como Pau e Bordeaux.
Os primeiros dias também devem servir para testar os principais candidatos ao título sem provocar diferenças muito grandes na classificação geral.
As primeiras grandes montanhas aparecem já na sexta etapa, com a passagem pelos tradicionais Col d'Aspin e Tourmalet antes da chegada em Gavarnie-Gèdre.
Após um primeiro dia de descanso, o Tour entra no Maciço Central e depois segue para os Alpes, onde estão previstas as etapas mais duras da competição. Entre os destaques estão:
É nessas etapas que a disputa pela camisa amarela tende a ser definida.
Embora a classificação geral possa mudar ao longo de todo o Tour, algumas etapas concentram o maior potencial para definir o vencedor. Segundo informações, estes são os dias mais aguardados:
É nesse conjunto de etapas que os principais candidatos ao título devem concentrar seus ataques e onde a classificação geral tem maior chance de ser definida.
Os especialistas em sprint também terão espaço, embora em menor número do que em outras edições. As chegadas previstas para Pau, Bordeaux, Bergerac, Nevers e Chalon-sur-Saône devem concentrar as principais disputas entre os velocistas.
Jasper Philipsen e Tim Merlier aparecem entre os favoritos para essas etapas, enquanto nomes como Biniam Girmay e Mads Pedersen podem levar vantagem em percursos mais exigentes, que combinam trechos de subida antes da chegada.
Além da abertura por equipes, o Tour contará com um contrarrelógio individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, na 16ª etapa.
Embora relativamente curto, o percurso inclui subida e descida e pode provocar diferenças importantes entre os candidatos ao título. A expectativa é de que os atletas consigam recuperar tempo antes da sequência decisiva nas montanhas.
Assim como aconteceu na edição anterior, o percurso volta a incluir a subida de Montmartre antes da reta final, tornando o encerramento mais seletivo e reduzindo as chances de um sprint tradicional.
O novo formato abre espaço para ataques nos quilômetros finais e pode favorecer tanto especialistas em clássicas quanto candidatos à classificação geral, caso a disputa pelo título permaneça aberta até o último dia.
No Brasil, o Tour de France 2026 terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming), que exibirão as 21 etapas da prova entre os dias 4 e 26 de julho.
A cobertura inclui a largada em Barcelona, as etapas de montanha nos Pirineus e nos Alpes e a chegada em Paris