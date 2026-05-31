Festa do título do PSG termina com um morto, 416 presos e confrontos em Paris

A segunda conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain (PSG) foi acompanhada por uma série de episódios de violência em diferentes regiões da França.

As autoridades francesas registraram 416 prisões em todo o país após confrontos, saques e atos de vandalismo durante as comemorações do título europeu.

Do total de detenções, 283 ocorreram em Paris, onde se concentraram as principais celebrações. Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito no anel viário da capital francesa. Outra ficou em estado grave e entrou em coma após ser esfaqueada.

Os incidentes mais graves ocorreram na avenida Champs-Élysées, que reuniu milhares de torcedores após o apito final da decisão. Além das celebrações, foram registrados furtos, saques e tentativas de ataque a uma delegacia de polícia na capital francesa.

Nos arredores do Parc des Princes, estádio do PSG, que recebeu cerca de 48 mil torcedores para acompanhar a final em telões, a polícia precisou agir para dispersar grupos de vândalos. Manifestantes ergueram barricadas com bicicletas elétricas incendiadas e materiais de construção, além de bloquear trechos do anel viário de Paris.

Segundo as autoridades, fogos de artifício e rojões foram lançados contra as forças de segurança. A resposta incluiu o uso de gás lacrimogêneo e cargas policiais. Sete agentes ficaram feridos durante os confrontos registrados ao longo da noite.

Diante da quantidade de ocorrências, sete magistrados passaram a atuar em tempo integral na análise dos casos e de possíveis processos relacionados às prisões.

Esquema de segurança é reforçado para novos eventos do PSG

Apesar dos episódios de violência, as celebrações pelo título europeu continuam neste domingo. Os jogadores do PSG são esperados aos pés da Torre Eiffel, onde apresentarão o troféu em um palco preparado para receber cerca de 100 mil pessoas.

Na sequência, a delegação será recebida pelo presidente da França antes de encerrar a programação festiva no Parc des Princes.

Com receio de novos distúrbios, o Ministério do Interior anunciou um reforço no esquema de segurança. O plano prevê o deslocamento de 5.790 policiais e 2.500 bombeiros para acompanhar os eventos e evitar a repetição dos confrontos registrados durante a noite da conquista europeia do clube parisiense.