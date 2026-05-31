Drone atinge usina nuclear de Zaporizhzhia e amplia tensão entre Rússia e Ucrânia

AIEA confirmou danos em um edifício de turbinas da maior usina nuclear da Europa; Moscou e Kiev voltam a trocar acusações sobre ataques à instalação

Zaporizhzhia: O Ministério da Defesa da Rússia informou que o impacto ocorreu a cerca de dez metros da sala do reator (ANDREY BORODULIN/Getty Images)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11h20.

Um drone atingiu a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia sob ocupação russa, segundo informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

De acordo com o organismo, o equipamento atingiu um edifício de turbinas da usina e teria provocado um buraco em uma das paredes da estrutura. Em publicação na rede social X, a agência citou informações repassadas pelas autoridades locais da central nuclear.

“Um drone atingiu hoje um edifício de turbinas da usina, o que supostamente provocou um buraco em uma de suas paredes”, informou a AIEA.

O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, alertou para os riscos de ações militares em instalações nucleares. “Atacar instalações nucleares é como brincar com fogo”, afirmou.

Segundo a Rosatom, estatal russa do setor nuclear, o ataque abriu um buraco na parede da sala de máquinas, mas não causou danos aos equipamentos principais.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o impacto ocorreu a cerca de dez metros da sala do reator.

A usina de Zaporizhzhia, localizada próxima à linha de frente da guerra no sul da Ucrânia, é considerada a maior central nuclear da Europa.

Desde que foi tomada por forças russas em 2022, Moscou e Kiev trocam acusações sobre ações que poderiam provocar um acidente nuclear no local.

O diretor-geral da Rosatom, Alexei Lijachov, afirmou que o episódio representa mais um passo em direção a um incidente com potencial de afetar áreas além das fronteiras da Rússia e da Ucrânia.

Ucrânia rejeita acusações e usina relata novo ataque

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia rejeitou as acusações russas e afirmou que elas não têm “lógica”. Em comunicado, a pasta questionou por que a Ucrânia atacaria uma usina nuclear localizada em seu próprio território e que busca retomar sob controle soberano.

Neste domingo, autoridades da usina relataram um novo ataque atribuído à Ucrânia, desta vez contra a oficina de transporte da planta. O local já havia sido alvo de ataques em outras ocasiões nos últimos meses.

Segundo a administração da usina, seis ônibus e dois caminhões foram destruídos. Apesar dos danos, a central continua operando normalmente e mantém sua segurança operacional plenamente garantida, de acordo com os responsáveis pela instalação.

Com agência AFP.

