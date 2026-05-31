Palmeiras X Chapecoense hoje: onde assistir ao vivo e desfalques confirmados

Confronto da 18ª rodada terá transmissão ao vivo pelo Premiere ((Foto: Alexandre Schneider/Getty Images))
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Publicado em 31 de maio de 2026 às 11h44.
Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 31, às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
Líder do Brasileirão com 38 pontos, o Palmeiras busca manter a vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, vice-líder. Para a partida, o técnico Abel Ferreira terá ao menos 11 desfalques.
Entre os desfalques possíveis estão Piquerez, Emiliano Martínez, Flaco López, Giay, Gustavo Gómez, Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa, liberados para se apresentarem às respectivas seleções para a Copa do Mundo.
Também estão fora os suspensos Carlos Miguel e Andreas Pereira. Já Vitor Roque segue em recuperação após cirurgia no tornozelo esquerdo.
A Chapecoense tenta reagir na competição após ocupar a última colocação. O clube catarinense chega ao Brasileirão após a saída do técnico Fábio Matias e deve ser comandado por um treinador interino.