Alemanha x Finlândia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha: seleção está no Grupo E da Copa do Mundo de 2026 (Karl-Josef Hildenbrand / AFP)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 11h38.
A Alemanha enfrenta a Finlândia neste domingo, 31, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 15h45 (horário de Brasília), em Mainz, na Alemanha.
A seleção alemã utiliza o confronto como parte da preparação para o Mundial. Integrante do Grupo E, a equipe estreia na Copa contra Curaçao e também terá pela frente Equador e Costa do Marfim na fase de grupos.
A Alemanha chega embalada por uma sequência de resultados positivos, com vitórias recentes sobre Gana, Suíça, Eslováquia, Luxemburgo e Irlanda do Norte.
Já a Finlândia não conseguiu vaga para a Copa do Mundo. A seleção terminou em terceiro lugar no Grupo G das Eliminatórias Europeias.
O amistoso terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
Alemanha e Finlândia se enfrentam às 15h45 (horário de Brasília), neste domingo, 31.