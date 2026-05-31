Alemanha x Finlândia: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

A Alemanha enfrenta a Finlândia neste domingo, 31, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 15h45 (horário de Brasília), em Mainz, na Alemanha.

A seleção alemã utiliza o confronto como parte da preparação para o Mundial. Integrante do Grupo E, a equipe estreia na Copa contra Curaçao e também terá pela frente Equador e Costa do Marfim na fase de grupos.

A Alemanha chega embalada por uma sequência de resultados positivos, com vitórias recentes sobre Gana, Suíça, Eslováquia, Luxemburgo e Irlanda do Norte.

Já a Finlândia não conseguiu vaga para a Copa do Mundo. A seleção terminou em terceiro lugar no Grupo G das Eliminatórias Europeias.

Onde assistir ao amistoso Alemanha x Finlândia?

O amistoso terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Que horas é o amistoso da Alemanha hoje?

Alemanha e Finlândia se enfrentam às 15h45 (horário de Brasília), neste domingo, 31.