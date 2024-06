Quando começa a Copa América 2024? Veja programação e onde assistir

O Brasileirão e a Eurocopa já estão acontecendo. Além desses campeonatos, o mundo do futebol terá uma nova agitação com a Copa América 2024, que começa na próxima quinta-feira, 20.

Esta edição da Copa América será realizada, pela segunda vez, nos Estados Unidos. Ao todo, 13 cidades, 14 estádios e 16 equipes estarão na disputa da competição.

O primeiro confronto é entre Argentina, a atual campeã do torneio, e o Canadá, pelo Grupo A, no Mercedes Benz Stadium. Já o Brasil encara a Costa Rica no dia 24 de junho, segunda-feira, a partir das 22h, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

São quatro grupos de quatro seleções. O Brasil está no Grupo C, ao lado também de Colômbia e Paraguai, além da seleção da Costa Rica. Os dois primeiros colocados vão avançar de fase.

A final da Copa América está marcada para o dia 14 de julho, também no SoFi Stadium.

Onde assistir à Copa América 2024?

O torneio terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, GE e Globoplay.

Onde assistir online à Copa América 2024?

Os jogos da Copa América serão transmitidos online pelo Globoplay.

Veja a tabela

Fase de grupos

20 de junho a 02 de julho

Quartas de final

04 a 06 de julho

Semifinais

09 e 10 de julho

Final

14 de julho

Confira a programação completa da Copa América

Primeira fase

Quinta-feira (20 de junho)

21h - Argentina x Canadá – Grupo A (Mercedes Benz Stadium)

Sexta-feira (21 de junho)

21h - Peru x Chile – Grupo A (AT&T Stadium – Arlington)

Sábado (22 de junho)

19h - México x Jamaica – Grupo B (NRG Stadium)

22h - Equador x Venezuela – Grupo B (Levi’s Stadium)

Domingo (23 de junho)

19h - Estados Unidos x Bolívia – Grupo C (AT&T Stadium)

22h - Uruguai x Panamá – Grupo C (Hard Rock Stadium)

Segunda-feira (24 de junho)

19h - Brasil x Costa Rica – Grupo D (SoFi Stadium)

22h - Colômbia x Paraguai – Grupo D (NRG Stadium)

Terça-feira (25 de junho)

19h - Chile x Argentina – Grupo A (MetLife Stadium)

22h - Peru x Canadá – Grupo A (Children’s Mercy Park)

Quarta-feira (26 de junho)

19h - Venezuela x México – Grupo B (SoFi Stadium)

22h - Equador x Jamaica – Grupo B (Allegiant Stadium)

Quinta-feira (27 de junho)

19h - Panamá x Estados Unidos – Grupo C (Mercedes Benz Stadium)

22h - Uruguai x Bolívia – Grupo C (MetLife Stadium)

Sexta-feira (28 de junho)

19h - Paraguai x Brasil – Grupo D (Allegiant Stadium)

22h - Colômbia x Costa Rica – Grupo D (State Farm Stadium)

Sábado (29 de junho)

21h - Argentina x Peru – Grupo A (Hard Rock Stadium)

21h - Canadá x Chile – Grupo A (Inter&Co Stadium)

Domingo (30 de junho)

21h - México x Equador – Grupo B (State Farm Stadium)

21h - Jamaica x Venezuela – Grupo B (Q2 Stadium)

Segunda-feira (01 de julho)

22h - Estados Unidos x Uruguai – Grupo B (Arrowhead Stadium)

22h - Bolívia x Panamá – Grupo C (Inter&Co Stadium)

Terça-feira (02 de julho)

22h - Brasil x Colômbia – Grupo D (Levi’s Stadium)

22h - Costa Rica x Paraguai – Grupo D (Q2 Stadium)

Quartas de final

Quinta-feira (04 de julho)

22h - Primeiro do Grupo A x Segundo do Grupo B (NRG Stadium)

Sexta-feira (5 de julho)

22h - Primeiro do Grupo B x Segundo do Grupo A (AT&T Stadium)

Sábado (06 de julho)

19h - Primeiro do Grupo C x Segundo do Grupo B (Allegiant Stadium)

22h - Primeiro do Grupo D x Segundo do Grupo C (State Farm Stadium)

Semifinal

Terça-feira (09 de julho)

21h - Vencedor QF1 x Vencedor QF2 (MetLife Stadium)

Quarta-feira (10 de julho)

21h - Vencedor QF3 x Vencedor QF4 (Bank of America Stadium)

Disputa pelo 3º lugar

Sábado (13 de julho)

21h - Perdedor SF1 x Perdedor SF2 (Bank of America Stadium)

Final

Domingo (14 de julho)