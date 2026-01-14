Flamengo x Corinthians: venda de ingressos da Supercopa começa hoje

Os ingressos para assistir Flamengo e Corinthians na Supercopa Rei começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 15, às 14h, exclusivamente no site da Bilheteria Digital.

O confronto pelo primeiro título da temporada será disputado no dia 1º de fevereiro, às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, e terá acesso condicionado ao reconhecimento facial do torcedor.

A Supercopa coloca frente a frente o campeão brasileiro de 2025, Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil, Corinthians. A organização é do Metrópoles Sports, que integra o torneio ao calendário de eventos esportivos do ano.

Os setores do estádio foram definidos por sorteio. Torcedores do Flamengo ficarão nos lados Norte e Leste. Já torcida do Corinthians ocupará os setores Sul e Oeste. O uso de camisas dos clubes só será permitido dentro do respectivo setor.

Como comprar ingressos para Flamengo x Corinthians?

A compra será feita de forma exclusiva pela Bilheteria Digital. A biometria facial é obrigatória para finalizar a compra e entrar no estádio.

Passo a passo para comprar e validar o ingresso:

acessar a Bilheteria Digital no dia e horário da venda

selecionar o setor desejado

concluir o pedido

realizar o reconhecimento facial no site da UGO

apresentar a biometria na entrada do Mané Garrincha

Setores: onde fica cada torcida?

O sorteio definiu os setores de cada clube.

Flamengo: Norte e Leste

Corinthians: Sul e Oeste

Torcedores só poderão acessar o setor correspondente ao seu time. A regra também vale para o uso de camisa no estádio.

É obrigatório reconhecimento facial?

Sim. O reconhecimento facial é exigido na compra e no acesso ao jogo. O cadastro dura menos de 30 segundos e requer foto sem acessórios e com boa iluminação.

Quando será o jogo do Flamengo x Corinthians na Supercopa?

A Supercopa será no dia 1º de fevereiro, às 16h. A transmissão ainda não foi informada pela organização.

O Flamengo contará com Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Corinthians terá Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.