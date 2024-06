Jogos de hoje, domingo, 16, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Eurocopa e o clássico Corinthians contra São Paulo pelo Brasileirão são os destaques do futebol deste domingo, 16.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Feminino, Campeonato Uruguaio, Brasileirão Série B, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa

10h - Polônia x Holanda - CazéTV

- CazéTV 13h - Eslovênia x Dinamarca - SporTV

16h - Sérvia x Inglaterra - SporTV

Brasileirão Série B

11h - Botafogo-SP x Vila Nova - Canal GOAT e Premiere

16h - Brusque x Ceará - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - Goiás x Coritiba - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

18h30 - Sport x Mirassol - SporTV e Premiere

Campeonato Uruguaio

12h30 - Fenix x Montevideo Wanderers - Star+

15h - Danubio x Rampla Juniors - Star+

18h - Peñarol x Racing-URU - Star+

Brasileirão Feminino

15h - Atlético-MG (F) x Avaí/Kindermann (F) - Canal GOAT

15h - Grêmio (F) x Cruzeiro (F) - Canal GOAT

Brasileirão Série D

15h - Santo André x Costa Rica-MS - TV Santo André (Youtube)

15h30 - Brasiliense x Capital FC - Brasiliense Futebol Clube (Youtube)

16h - Atlético Cearense x Sousa-PB - ANC Esportes (Youtube)

16h - Moto Club x Fluminense-PI - Planeta Esportivo (Youtube)

16h - Itabaiana x Jacuipense - TV Itnet (Youtube)

16h - Juazeirense x Petrolina - Falando de Esportes (Youtube)

18h - América-RN x Treze-PB - TV FNF Oficial (Youtube)

18h30 - Maringá x São José-SP - MFC TV (Youtube)

Brasileirão Série C

16h30 - Remo x Ypiranga-RS - DAZN e Nosso Futebol

16h30 - Figueirense x Confiança - DAZN e Nosso Futebol

16h30 - São José-RS x Londrina - DAZN e Nosso Futebol

19h - Caxias x Ferroviária - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão

16h - Corinthians x São Paulo - Globo e Premiere

- Globo e Premiere 16h - Athletico-PR x Flamengo - Globo, TNT e CazéTV

- Globo, TNT e CazéTV 16h - Vitória x Internacional - Globo e Premiere

18h30 - Grêmio x Botafogo - Premiere

- Premiere 18h30 - Vasco x Cruzeiro - Premiere

- Premiere 18h30 - Cuiabá x Fortaleza - Premiere

18h30 - Criciúma x Bahia - Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo da Eurocopa; veja horários

O jogo Polônia x Holanda terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 10h.

O jogo Eslovênia x Dinamarca terá transmissão ao vivo no SporTV, às 13h.

O jogo Sérvia x Inglaterra terá transmissão ao vivo no SporTV, às 16h.

Que horas é o jogo do Brasileirão Série A?

O jogo Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

O jogo Athletico-PR x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, TNT e CazéTV, às 16h.

O jogo Vitória x Internacional terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

O jogo Grêmio x Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

O jogo Vasco x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

O jogo Cuiabá x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

O jogo Criciúma x Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Corinthians x São Paulo - Brasileirão

16h - Athletico-PR x Flamengo - Brasileirão

16h - Vitória x Internacional - Brasileirão

Band

16h - Brusque x Ceará - Brasileirão Série B

TNT

16h - Athletico-PR x Flamengo - Brasileirão

SporTV

13h - Eslovênia x Dinamarca - Eurocopa

16h - Sérvia x Inglaterra - Eurocopa

18h30 - Sport x Mirassol - Brasileirão Série B

Premiere

11h - Botafogo-SP x Vila Nova - Brasileirão Série B

16h - Corinthians x São Paulo - Brasileirão

16h - Vitória x Internacional - Brasileirão

16h - Brusque x Ceará - Brasileirão Série B

18h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão

18h30 - Vasco x Cruzeiro - Brasileirão

18h30 - Cuiabá x Fortaleza - Brasileirão

18h30 - Criciúma x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

10h - Polônia x Holanda - Eurocopa

16h - Athletico-PR x Flamengo - Brasileirão

Star+

12h30 - Fenix x Montevideo Wanderers - Campeonato Uruguaio

15h - Danubio x Rampla Juniors - Campeonato Uruguaio

18h - Peñarol x Racing-URU - Campeonato Uruguaio

DAZN

16h30 - Remo x Ypiranga-RS - Brasileirão Série C

16h30 - Figueirense x Confiança - Brasileirão Série C

16h30 - São José-RS x Londrina - Brasileirão Série C

19h - Caxias x Ferroviária - Brasileirão Série C

Canal GOAT

11h - Botafogo-SP x Vila Nova - Brasileirão Série B

15h - Atlético-MG (F) x Avaí/Kindermann (F) - Brasileirão feminino

15h - Grêmio (F) x Cruzeiro (F) - Brasileirão feminino

16h - Brusque x Ceará - Brasileirão Série B

18h30 - Goiás x Coritiba - Brasileirão Série B

Youtube

15h - Santo André x Costa Rica-MS - TV Santo André

15h30 - Brasiliense x Capital FC - Brasiliense Futebol Clube

16h - Atlético Cearense x Sousa-PB - ANC Esportes

16h - Moto Club x Fluminense-PI - Planeta Esportivo

16h - Itabaiana x Jacuipense - TV Itnet

16h - Juazeirense x Petrolina - Falando de Esportes

18h - América-RN x Tre

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.