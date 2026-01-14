Bangu x Flamengo: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Flamengo: o time rubro-negro chegou aos 75 pontos no Brasileirão (David Ramos / Equipe/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12h13.
Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca o retorno do Rubro-Negro ao estádio após 23 anos e terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.
O jogo acontece depois de uma partida antecipada que abriu a competição. Moça Bonita passou por adaptações recentes e foi liberado para receber o confronto. Os ingressos estão esgotados para a estreia das equipes na temporada.
Após empatar na rodada inicial do estadual, o Flamengo volta a campo com a equipe sub-20, comandada pelo técnico Bruno Pivetti. O elenco profissional se reapresentou no Ninho do Urubu na segunda-feira para iniciar a pré-temporada e tem previsão de atuar no clássico contra o Vasco, na próxima semana.
O Bangu, por sua vez, não disputa uma partida oficial desde agosto do ano passado, quando foi eliminado pela Portuguesa, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa Rio. No Campeonato Carioca de 2025, o clube acabou rebaixado, mas conquistou o título da Série A2 e garantiu o retorno à elite nesta temporada.
O confronto pode ser acompanhado online pelo Globoplay.
Que horas é o jogo entre Bangu x Flamengo hoje?
A partida entre Bangu e Flamengo está marcada para 21h30 (de Brasília).
Técnico: Flávio Tinoco
O time chega ao Carioca com reforços para a temporada de 2026. Entre as contratações estão o zagueiro uruguaio Facundo Falcón e o atacante haitiano Garrinsha Estiniphile.
Provável escalação: Gabriel Barboza; Caio Felipe, Elenilson, Facundo Falcón, PV; Dioguinho, Rhuan Lucas, Walber; Luizinho, Matheus Batista e PK.
Quem está fora: ninguém.
Técnico: Bruno Pivetti
O Rubro-Negro mantém o elenco formado por jogadores da base. Wallace Yan é o nome mais conhecido entre as opções. Alan Santos tenta ganhar espaço após boa atuação na estreia, e Ryan Roberto foi relacionado pela primeira vez após se recuperar de lesão na coxa.
Provável escalação: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor, Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira), Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan.
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho
Assistente 2: Lucas Castro dos Santos
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda