Suspensão de vistos dos EUA atinge 16 países que estão na Copa do Mundo

Os Estados Unidos irão suspender a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi divulgada pela Fox News nesta quarta-feira. O canal também soltou a lista das nações afetadas pela medida.

Das 75 nações, 16 estão na Copa do Mundo, que será realizada no meio do ano nos EUA, Canadá e México. É a primeira vez que o Mundial será realizado em três países.

Além do Brasil, a medida dos EUA vai atingir os seguintes países que estão na Copa do Mundo:

Argélia

Uruguai

Camarões

Cabo Verde

Costa do Marfim

Colômbia

Marrocos

Haiti

Egito

Gana

Tunisia

Irã

Jordânia

Usbequistão

Senegal

Segundo a Bloomberg, a medida entra em vigor a partir do dia 21 de janeiro e congela por tempo indeterminado os pedidos de emissão de visto.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou no X (antigo Twitter) a reportagem da Fox News, primeiro veículo a divulgar a informação.

egundo o Departamento de Estado, a decisão se baseia na aplicação mais rigorosa da regra do chamado “ônus público”, que permite negar vistos a estrangeiros considerados propensos a depender de benefícios governamentais nos Estados Unidos.

“O Departamento de Estado usará sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que possam se tornar um ônus para os Estados Unidos e explorar recursos públicos”, afirmou o porta-voz Tommy Pigott em nota.

Ainda segundo a Fox News, oficiais consulares foram orientados a recusar pedidos enquanto os critérios de triagem são reavaliados. O governo Trump já havia endurecido o processo nos últimos meses, incluindo a análise detalhada de perfis em redes sociais em busca de conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos.