Copa América 2024: veja os adversários do Brasil

A seleção brasileira conheceu o seu caminho na primeira fase da próxima edição da Copa América de futebol masculino, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho de 2024 nos Estados Unidos. Sorteio realizado nesta quinta-feira (7) pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu que o Brasil jogará no Grupo D ao lado da Colômbia, do Paraguai e de um representante ainda a ser definido da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

E a estreia da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz será justamente contra a equipe da Concacaf (que pode ser Costa Rica ou Honduras), no dia 21 de junho no SoFI Stadium, em Inglewood. O segundo compromisso do Brasil é diante do Paraguai, no dia 28 de junho no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

A última participação da seleção brasileira na fase inicial da competição será no dia 2 de julho, contra a Colômbia no Levi's Stadium, em Santa Clara.

Grupos e datas

A campeã mundial Argentina está no Grupo A da competição, junto com Peru, Chile e um representante da Concacaf (que será Canadá ou Trinidad e Tobago). Já o Grupo B é formado por México, Equador, Venezuela e Jamaica. Por fim, o Grupo C conta com Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆 Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩 Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

A fase de grupos da competição, que terá a participação de 10 seleções da Conmebol e de 6 seleções convidadas da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), será disputada entre 20 de junho e 2 de julho de 2024. As partidas das quartas de final serão nos dias 4 e 6 de julho, as semifinais nos dias 9 e 10 de julho, o jogo que definirá o terceiro colocado no dia 13 de julho, enquanto a grande final está marcada para 14 de julho.

Estádios da Copa América 2024

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium, Glendale, Arizona