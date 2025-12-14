Qual foi o placar do jogo do Corinthians hoje, 14?

O Corinthians garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis neste domingo, 14 na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Cruzeiro abriu o placar com gol de Keny Arroio aos 40 minutos do primeiro tempo, dez minutos mais tarde, Arroio marcou novamente pelo time mineiro.

O Corinthians fez seu primeiro gol aos 55 minutos do primeiro tempo.

Com um gol de diferença do Cruzeiro, a partida foi para os pênaltis. Com cinco gols, o Corinthians venceu a partida.

Com a vitória, a equipe de Dorival Júnior agora se prepara para a final contra o Fluminense e o Vasco da Gama, que jogam hoje às 20h30.

A primeira partida da decisão acontecerá no dia 17 de dezembro, na Neo Química Arena e será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Já a partida de volta, acontecerá no dia 21, no Rio de Janeiro, independente de qual clube carioca vença o outro lado da chave.

O prêmio para o campeão da Copa do Brasil é de 77,1 milhões de reais, já o vice-campeão receberá 33,07 milhões de reais.