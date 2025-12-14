Esporte

Qual foi o placar do jogo do Corinthians hoje, 14?

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 20h15.

Última atualização em 14 de dezembro de 2025 às 20h15.

Corinthians garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis neste domingo, 14 na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Cruzeiro abriu o placar com gol de Keny Arroio aos 40 minutos do primeiro tempo, dez minutos mais tarde, Arroio marcou novamente pelo time mineiro.

O Corinthians fez seu primeiro gol aos 55 minutos do primeiro tempo.

Com um gol de diferença do Cruzeiro, a partida foi para os pênaltis. Com cinco gols, o Corinthians venceu a partida.

Com a vitória, a equipe de Dorival Júnior agora se prepara para a final contra o Fluminense e o Vasco da Gama, que jogam hoje às 20h30.

A primeira partida da decisão acontecerá no dia 17 de dezembro, na Neo Química Arena e será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Já a partida de volta, acontecerá no dia 21, no Rio de Janeiro, independente de qual clube carioca vença o outro lado da chave.

O prêmio para o campeão da Copa do Brasil é de 77,1 milhões de reais, já o vice-campeão receberá 33,07 milhões de reais.

