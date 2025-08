Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão do torneio pode receber

A Copa do Brasil entra no momento dos duelos de volta da fase de oitavas de final. Os destaques para esta quarta-feira ficam para os confrontos entre Palmeiras x Corinthians, Flamengo x Atlético-MG e Fluminense x Internacional.

Abaixo, a tabela dos jogos, com o time 1 definindo a classificação para as quartas de final em casa.

Jogo Time 1 Time 2 Total (jogo de ida) Data Hora 1 Bragantino Botafogo 0 - 2 Hoje 19:00 2 Atlético-MG Flamengo 2 - 3 Hoje 19:00 3 Retrô Bahia 1 - 2 Hoje 19:30 4 Athletico-PR São Paulo 2 - 1 Hoje 19:30 5 Fluminense Internacional 0 - 1 Hoje 21:30 6 Palmeiras Corinthians 0 - 0 Amanhã 20:00 7 Vasco da Gama CSA 0 - 0 Amanhã 21:00 8 CRB Cruzeiro 0 - 0 Amanhã 21:00

Campeão pode receber mais de R$ 100 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu valores diferenciados para os clubes das diversas divisões do futebol nacional para a Copa do Brasil deste ano. Na primeira fase, as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam R$ 1.543.500, enquanto os clubes da Série B ganharam R$ 1.378.125. Já as equipes da Série C, D e outros clubes receberam uma cota de R$ 830 mil. O grande vencedor do torneio pode garantir, ao final da competição, mais de R$ 101 milhões em premiação.

A tabela a seguir detalha os valores distribuídos nas diferentes fases da competição, que teve a participação de 80 clubes na primeira fase.

Avanço para as quartas de final

Os times que garantirem a classificação vão engordar seus caixas. A CBF vai pagar R$ 4.740.750 aos clubes que seguirem na competição. Esse valor se soma ao que os times já arrecadaram nas fases anteriores e faz parte da premiação crescente do torneio, um dos mais rentáveis do futebol brasileiro.

Valores das cotas financeiras da Copa do Brasil 2025