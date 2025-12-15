Quando serão os jogos da final da Copa do Brasil 2025?

Copa do Brasil: título será disputado entre Corinthians e Vasco da Gama. (CBF/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06h07.
Corinthians e Vasco da Gama foram confirmados finalistas da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 14.
O clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis, mesma situação entre o carioca alvinegro e o Fluminense.
Agora, os times disputam o título no jogo de ida, que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, na quarta-feira, 17, às 21h30. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.
Já o jogo de volta, que garante o título a um dos clubes, vai acontecer no Maracanã, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h30.
O prêmio para o campeão da Copa do Brasil é de 77,1 milhões de reais, já o vice-campeão receberá 33,07 milhões de reais.