Quando serão os jogos da final da Copa do Brasil 2025?

Corinthians e Vasco vão disputar o troféu; veja a data dos jogos

Copa do Brasil: título será disputado entre Corinthians e Vasco da Gama. (CBF/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06h07.

Corinthians e Vasco da Gama foram confirmados finalistas da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 14.

O clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis, mesma situação entre o carioca alvinegro e o Fluminense.

Agora, os times disputam o título no jogo de ida, que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, na quarta-feira, 17, às 21h30. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Já o jogo de volta, que garante o título a um dos clubes, vai acontecer no Maracanã, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h30.

O prêmio para o campeão da Copa do Brasil é de 77,1 milhões de reais, já o vice-campeão receberá 33,07 milhões de reais.

