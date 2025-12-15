Quanto ficou o jogo do Fluminense x Vasco ontem?

O Vasco garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense no último domingo, 14, nos pênaltis por 4 a 3.

O time venceu mesmo após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar do jogo de volta da semifinal, disputado no Maracanã.

O duelo foi levado aos pênaltis após um gol contra do lateral-direito Paulo Henrique. No jogo de ida, também no Maracanã, o Vasco havia vencido por 2 a 1.

A classificação foi definida nas cobranças alternadas. O goleiro Léo Jardim defendeu os pênaltis de John Kennedy e Canobbio, e Puma Rodríguez converteu a batida decisiva para o time comandado por Fernando Diniz.

Com a vaga, o clube volta a uma final de Copa do Brasil pela primeira vez desde 2011, ano do único título vascaíno no torneio.

Final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco da Gama foram confirmados finalistas da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 14.

Agora, os times disputam o título no jogo de ida, que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, na quarta-feira, 17, às 21h30. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo, ge tv, Sportv e CazéTV.

Já o jogo de volta, que garante o título a um dos clubes, vai acontecer no Maracanã, Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h30.

Campeão pode receber mais de R$ 100 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu valores diferenciados para os clubes das diversas divisões do futebol nacional para a Copa do Brasil deste ano.

Na primeira fase, as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam R$ 1.543.500, enquanto os clubes da Série B ganharam R$ 1.378.125.

Já as equipes da Série C, D e outros clubes receberam uma cota de R$ 830 mil.

O grande vencedor do torneio pode garantir, ao final da competição, mais de R$ 101 milhões em premiação.