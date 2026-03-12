Qual foi o placar do jogo entre Flamengo e Cruzeiro ontem?

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite de ontém, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por vários reencontros entre os clubes.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo começou o jogo em ritmo forte e precisou de poucos minutos para construir a vantagem. Aos 5, Pedro recebeu na entrada da área, girou, passou por três marcadores do Cruzeiro e finalizou deslocando Cássio para abrir o placar para o rubro-negro.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo matou a partida. Já no último minuto do jogo, Carrascal recebeu passe de Samuel Lino e tocou com categoria na saída de Matheus Cunha, fechando a vitória rubro negra por 2 a 0 no Maracanã.

Mesmo com mais posse de bola, a Raposa encontrou dificuldade para transformar o volume em chances claras para buscar o empate. A equipe mineira terminou a partida com 56,1% de posse, contra 43,9% do Flamengo, mas o Mengão foi mais eficiente nas finalizações no alvo: 7 a 4. No total de chutes, o Flamengo também levou vantagem, com 15 contra 13.

Os reencontros do jogo

Recém contratado pelo Flamengo, o técnico português Leonardo Jardim enfrentou o clube que comandou até dezembro de 2025. A saída dele do Cruzeiro ainda gerava incômodo entre torcedores e dirigentes, tanto que houve clima de cobrança e protesto por parte dos cruzeirenses.

Do lado do Cruzeiro, Gerson reencontrou o ex-clube e teve uma recepção pesada no Maracanã. A torcida rubro-negra vaiou o meia, chamou o jogador de “mercenário” e também hostilizou Marcão, pai e empresário dele. O reencontro ganhou ainda mais repercussão porque a saída do meia foi desgastante e acabou até em disputa judicial.

Outro reencontro relevante foi o de Tite, agora técnico do Cruzeiro. Ele voltou ao Maracanã para enfrentar o Flamengo pouco tempo depois de sua passagem pelo clube carioca, o que também deu mais peso simbólico no jogo.

Como ficou a classificação

Com o resultado, o Flamengo chegou aos quatro pontos em três jogos disputados e alcançou a quarta colocação na tabela do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, segue sem vencer e está na vice-lanterna.