Jogos das oitavas da Liga Europa hoje, 12/03: horários e onde assistir

Europa League: oitavas de final do torneio começa nessa quinta (Alex Caparros - UEFA/UEFA/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 12 de março de 2026 às 06h05.
A Liga Europa começa a fase de oitavas de final nesta quinta-feira, 12, com oito jogos. As partidas serão disputadas nos horários de 14h45 e 17h de Brasília.
14h45
Bologna x Roma — CazéTV
Lille x Aston Villa — CazéTV
Panathinaikos x Betis — CazéTV
Stuttgart x Porto — CazéTV
17h
Celta de Vigo x Lyon — CazéTV
Ferencváros x Braga — CazéTV
Genk x Freiburg — CazéTV
Nottingham Forest x Midtjylland — CazéTV
No Brasil, a programação desta quinta terá transmissão dos jogos das oitavas de final pela CazéTV.