Jogos das oitavas da Liga Europa hoje, 12/03: horários e onde assistir

A Liga Europa abre as oitavas de final nesta quinta-feira com oito partidas; veja onde assistir e horários das partidas

Europa League: oitavas de final do torneio começa nessa quinta (Alex Caparros - UEFA/UEFA/Getty Images)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 12 de março de 2026 às 06h05.

A Liga Europa começa a fase de oitavas de final nesta quinta-feira, 12, com oito jogos. As partidas serão disputadas nos horários de 14h45 e 17h de Brasília.

Jogos da Liga Europa hoje, 12/03

14h45

Bologna x Roma — CazéTV

Lille x Aston Villa — CazéTV

Panathinaikos x Betis — CazéTV

Stuttgart x Porto — CazéTV

17h

Celta de Vigo x Lyon — CazéTV

Ferencváros x Braga — CazéTV

Genk x Freiburg — CazéTV

Nottingham Forest x Midtjylland — CazéTV

Onde assistir aos jogos da Liga Europa hoje

No Brasil, a programação desta quinta terá transmissão dos jogos das oitavas de final pela CazéTV.

