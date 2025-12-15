São Paulo fica fora da Libertadores após semifinais da Copa do Brasil

Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08h43.
O São Paulo está fora da Copa Libertadores de 2026. O time dependia dos resultados das semifinais da Copa do Brasil para garantir uma vaga no torneio continental, mas foi frustrado pelas classificações de Corinthians e Vasco, que eliminaram Cruzeiro e Fluminense.
Ambos os finalistas terminaram o Brasileirão fora do G7 — em 13º e 14º lugares — o que significa que a vaga ao campeão da Copa do Brasil não abrirá espaço extra para o 8º colocado no campeonato de pontos corridos.
Se Cruzeiro ou Fluminense, já no G7, tivessem avançado à final e vencido a Copa do Brasil, uma nova vaga via Brasileirão seria criada. Nesse cenário, o Tricolor herdaria a posição.
Com o desfecho, o time comandado por Hernán Crespo vai disputar a Copa Sul-Americana, ao lado de Grêmio, Bragantino, Atlético-MG e Santos. A última vaga será preenchida pelo perdedor da final da Copa do Brasil — Corinthians ou Vasco.