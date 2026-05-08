Qual é o próximo jogo do Corinthians? Clássico paulista ocorre nesta semana

RIO DE JANEIRO, BRASIL - 1º DE ABRIL: Yuri Alberto, do Corinthians, gesticula durante a partida entre Fluminense e Corinthians, pelo Brasileirão 2026, no Estádio do Maracanã, em 1º de abril de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Ruano Carneiro/Getty Images) ( (Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de maio de 2026 às 06h00.
Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, 10, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe soma três vitórias, seis empates e cinco derrotas, com dez gols marcados e 13 sofridos.
Na rodada passada, o Timão perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, resultado que manteve o clube próximo da zona de rebaixamento.
Diante da torcida, o Corinthians busca recuperação imediata e fugir da zona de rebaixamento em um confronto direto contra um rival antigo.
O São Paulo aparece na quarta colocação, com 24 pontos conquistados em 14 partidas. O Tricolor venceu sete jogos, empatou três e perdeu quatro, além de ter marcado 19 gols e sofrido 13.
Na última rodada, a equipe empatou por 2 a 2 com o Bahia, no Cícero de Souza Marques.
Uma vitória no clássico pode manter o São Paulo firme na disputa pelas primeiras posições do campeonato.
A partida terá transmissão do Prime Video.
O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).