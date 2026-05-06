Qual é o próximo jogo do Flamengo? Confira onde assistir

Flamengo: time carioca tem jogo da Libertadores nesta semana ( (Foto: Wagner Meier/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de maio de 2026 às 07h00.
Os flamenguistas já podem preparar suas telas para o próximo jogo do rubro-negro.
O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín nesta quinta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanasio Girardot, pela 4ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores.
O Flamengo lidera o Grupo A com sete pontos após três rodadas, com duas vitórias e um empate. A equipe marcou sete gols e sofreu dois.
Na última rodada, o time brasileiro empatou por 1 a 1 com o Estudiantes, resultado que manteve a liderança da chave.
O Independiente Medellín aparece na terceira colocação, com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe marcou três gols e sofreu cinco até aqui.
Na rodada anterior, o time colombiano venceu o Cusco por 1 a 0, resultado que manteve vivas as chances de classificação para a próxima fase.
A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.
O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).