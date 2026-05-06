Qual é o próximo jogo do Flamengo? Confira onde assistir

Os flamenguistas já podem preparar suas telas para o próximo jogo do rubro-negro.

O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín nesta quinta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanasio Girardot, pela 4ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

Flamengo lidera grupo e tenta encaminhar classificação

O Flamengo lidera o Grupo A com sete pontos após três rodadas, com duas vitórias e um empate. A equipe marcou sete gols e sofreu dois.

Na última rodada, o time brasileiro empatou por 1 a 1 com o Estudiantes, resultado que manteve a liderança da chave.

Independiente Medellín busca encostar na liderança

O Independiente Medellín aparece na terceira colocação, com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe marcou três gols e sofreu cinco até aqui.

Na rodada anterior, o time colombiano venceu o Cusco por 1 a 0, resultado que manteve vivas as chances de classificação para a próxima fase.

Onde assistir Independiente Medellín x Flamengo ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Independiente Medellín x Flamengo hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).