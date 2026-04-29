Estudiantes x Flamengo: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Estudiantes x Flamengo: partida será transmitida pela TV aberta
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h02.
Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Libertadores.
O duelo, no Estádio Jorge Luis Hirschi, é válido pela 3ª rodada da fase de grupos. O Flamengo lidera o Grupo A com seis pontos após duas vitórias, enquanto o Estudiantes aparece na segunda posição, com quatro pontos.
A equipe brasileira venceu Cusco e Independiente Medellín nas primeiras rodadas. Já o time argentino soma uma vitória e um empate na competição.
A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 29.
O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).
Fernando Muslera; Mancuso, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias e Edwin Cetré; Guido Carrillo.
Técnico: Alexander Medina.
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim