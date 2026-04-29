Estudiantes x Flamengo: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Libertadores.

O duelo, no Estádio Jorge Luis Hirschi, é válido pela 3ª rodada da fase de grupos. O Flamengo lidera o Grupo A com seis pontos após duas vitórias, enquanto o Estudiantes aparece na segunda posição, com quatro pontos.

A equipe brasileira venceu Cusco e Independiente Medellín nas primeiras rodadas. Já o time argentino soma uma vitória e um empate na competição.

Que horas assistir à Estudiantes x Flamengo?

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 29.

Onde assistir à Estudiantes x Flamengo?

O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações

Estudiantes

Fernando Muslera; Mancuso, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias e Edwin Cetré; Guido Carrillo.

Técnico: Alexander Medina.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim