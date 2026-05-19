Ciência

Alergia à água? Condição rara faz até banho virar problema

Conhecida como urticária aquagênica, condição pode provocar coceira intensa e vergões poucos minutos após contato com água

Alergia à água: condição rara pode causar coceira e vergões após banho (Getty Images)

Alergia à água: condição rara pode causar coceira e vergões após banho (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06h21.

Sim, pessoas podem desenvolver alergia à água. Embora extremamente rara, a condição existe e pode provocar reações na pele poucos minutos após o contato com água de banho, chuva, piscina, suor e até lágrimas.

Conhecida como urticária aquagênica, a doença afeta um número muito pequeno de pessoas em todo o mundo. Segundo especialistas citados pela revista Popular Science, apenas entre 100 e 150 casos foram oficialmente relatados até hoje.

Os sintomas costumam surgir rapidamente após o contato da pele com água e podem afetar atividades simples do dia a dia, como tomar banho, praticar exercícios físicos ou entrar em piscinas e no mar.

Quem tem alergia à água pode tomar banho?

A urticária aquagênica provoca vergões elevados, vermelhidão, irritação e coceira intensa após a exposição à água. Segundo o dermatologista Amir Bajoghli, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade de Georgetown, alguns pacientes precisam limitar o tempo do banho para reduzir o desconforto.

Em entrevista à Popular Science, o médico relatou o caso de um adolescente que consegue diminuir as reações ao tomar banhos de cerca de dois minutos. De acordo com especialistas, quanto maior o tempo de exposição à água, mais intensos tendem a ser os sintomas. Em muitos casos, as reações podem durar entre 30 minutos e uma hora.

Cientistas ainda tentam entender a condição

Apesar do nome, pesquisadores acreditam que a água provavelmente não seja a verdadeira responsável pela reação alérgica. A principal hipótese é que substâncias presentes na superfície da pele reajam de maneira anormal quando entram em contato com a água, ativando o sistema imunológico.

Esse processo estimula células chamadas mastócitos, responsáveis pela liberação de histamina, substância associada a alergias, vermelhidão e coceira. Segundo especialistas, os mecanismos exatos da urticária aquagênica ainda não são totalmente compreendidos pela medicina.

Pode beber líquidos?

Apesar das reações na pele, pessoas com urticária aquagênica conseguem beber água normalmente. Isso acontece porque o organismo responde de forma diferente quando a água é ingerida e processada pelo sistema digestivo, em vez de entrar em contato direto com a pele.

Alguns pacientes também podem apresentar sintomas relacionados ao próprio suor, embora os pesquisadores expliquem que esse processo envolve mecanismos biológicos diferentes.

Diagnóstico é feito com teste simples

Quando existe suspeita de urticária aquagênica, o diagnóstico geralmente é realizado com compressas molhadas aplicadas sobre a pele. Nos casos positivos, os sintomas costumam aparecer poucos minutos após o contato com a água.

Segundo Amir Bajoghli, muitos profissionais de saúde ainda desconhecem a condição devido à raridade dos casos registrados.

Condição não tem cura definitiva

Atualmente, não existe cura definitiva para a urticária aquagênica, mas alguns medicamentos podem ajudar a controlar os sintomas. Entre os tratamentos utilizados estão anti-histamínicos, usados para reduzir a ação da histamina e aliviar coceiras, irritações e vergões na pele.

Pesquisadores também estudam novos tratamentos, como o omalizumabe, para reduzir as reações e entender melhor os mecanismos da condição. “Estamos muito ansiosos para descobrir qual é esse antígeno e esperamos um dia solucionar esse mistério", ressaltou Bajoghli.

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