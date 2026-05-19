Chelsea x Tottenham: que horas e onde assistir ao jogo pela Premier League

Chelsea e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 37ª rodada da Premier League.

O clássico londrino reúne equipes pressionadas na reta final do Campeonato Inglês. Enquanto o Chelsea tenta encerrar uma sequência negativa e seguir sonhando com vaga em torneios europeus, o Tottenham luta para escapar do rebaixamento.

O Chelsea ocupa a 10ª posição da Premier League, com 49 pontos, e não vence há sete partidas na competição.

O Tottenham vive situação delicada na tabela. O time ocupa a 17ª colocação, com 38 pontos, apenas dois acima do West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Uma vitória nesta rodada garante a permanência da equipe na Premier League.

Onde assistir Chelsea x Tottenham ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).

Que horas é o jogo Chelsea x Tottenham hoje?

O jogo acontece às 16h15 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Chelsea

Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Reece James, Caicedo, Palmer e Enzo Fernández e Pedro Neto; Delap.

Tottenham

Kinský; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Udogie; Bentancur, João Palhinha, Muani, Gallagher e Mathys Tel; Richarlison.