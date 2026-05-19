Chelsea x Tottenham: que horas e onde assistir ao jogo pela Premier League

João Pedro, do Chelsea: equipe enfrenta o Tottenham nesta terça-feira, 19 (Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 05h46.
Chelsea e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 37ª rodada da Premier League.
O clássico londrino reúne equipes pressionadas na reta final do Campeonato Inglês. Enquanto o Chelsea tenta encerrar uma sequência negativa e seguir sonhando com vaga em torneios europeus, o Tottenham luta para escapar do rebaixamento.
O Chelsea ocupa a 10ª posição da Premier League, com 49 pontos, e não vence há sete partidas na competição.Europa domina convocação do Brasil; veja onde joga cada atleta da Seleção
O Tottenham vive situação delicada na tabela. O time ocupa a 17ª colocação, com 38 pontos, apenas dois acima do West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Uma vitória nesta rodada garante a permanência da equipe na Premier League.
A partida terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).
O jogo acontece às 16h15 (horário de Brasília).
Chelsea
Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Reece James, Caicedo, Palmer e Enzo Fernández e Pedro Neto; Delap.
Tottenham
Kinský; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Udogie; Bentancur, João Palhinha, Muani, Gallagher e Mathys Tel; Richarlison.