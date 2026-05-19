Esporte

São Paulo x Millonarios: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos do torneio

São Paulo: partida marca a estreia de Dorival Júnior pelo comando do clube paulista

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06h01.

São Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira, 19, pela Sul-Americana.

O duelo, no Estádio do MorumBIS, é válido pela quinta rodada da fase de grupos. O São Paulo lidera o Grupo C com oito pontos, enquanto o Millonarios aparece logo atrás, com sete. Uma vitória pode encaminhar a classificação do Tricolor para a próxima fase.

Que horas assistir à São Paulo x Millonarios

A partida acontece às 21h30, nesta terça-feira, 19.

Onde assistir à São Paulo x Millonarios

O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Dória), Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly (Ferreirinha); Artur, Luciano (Tapia) e Calleri.

Técnico: Dorival Júnior.

Millonarios

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Elizalde, Jorge Arias e Andrés Moreno; Stiven Valencia, Jhon Angulo, Santiago del Castillo e Stiven Vega; Alex Castro e Jader Hurtado.

Técnico: Fábian Bustos

