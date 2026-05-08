Jogos desta sexta, 8: onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 8, será cheia de jogos importantes pelos torneios europeus, que estão chegando às suas últimas rodadas.
Dentre os principais jogos estão Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão e Lens x Nantes, que pode ser importante para o título francês.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Copa do Rei Saudita
- 15h — Al Kholood x Al Hilal
Campeonato Alemão
- 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Campeonato Italiano
- 15h45 — Torino x Sassuolo
Campeonato Francês
Campeonato Espanhol
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 16h — Hull City x Millwall
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta, 8
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta, 8
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 8
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta, 8
BandSports
- 15h — Al Kholood x Al Hilal - Copa do Rei Saudita
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta sexta, 8
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
ESPN
- 16h — Hull City x Millwall - Campeonato Inglês (segunda divisão) - Playoffs
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta sexta, 8
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta sexta, 8
ESPN4
- 16h — Levante x Osasuna - Campeonato Espanhol
XSports
- 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta, 8
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta sexta, 8
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h45 — Torino x Sassuolo - Campeonato Italiano
- 16h — Levante x Osasuna - Campeonato Espanhol
- 16h — Hull City x Millwall - Campeonato Inglês (segunda divisão)
Canal GOAT
- 15h — Al Kholood x Al Hilal - Copa do Rei Saudita
- 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta sexta, 8
Onefootball
- 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta, 8
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount + nesta sexta, 8
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo nesta sexta, 8
Cazé TV
- 15h45 — Lens x Nantes - Campeonato Francês
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta sexta, 8