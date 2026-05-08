Esporte

Jogos desta sexta, 8: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta online e na TV por assinatura

Futebol: Sexta-feira terá jogos importantes dos torneios europeus (Esportes/Exame)

Futebol: Sexta-feira terá jogos importantes dos torneios europeus (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06h46.

A sexta-feira, 8, será cheia de jogos importantes pelos torneios europeus, que estão chegando às suas últimas rodadas.

Dentre os principais jogos estão Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão e Lens x Nantes, que pode ser importante para o título francês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Rei Saudita

  • 15h — Al Kholood x Al Hilal

Campeonato Alemão

  • 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt

Campeonato Italiano

  • 15h45 — Torino x Sassuolo

Campeonato Francês

  • 15h45 — Lens x Nantes

Campeonato Espanhol

  • 16h — Levante x Osasuna

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 16h — Hull City x Millwall

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta, 8

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta, 8

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 8

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta, 8

BandSports

  • 15h — Al Kholood x Al Hilal - Copa do Rei Saudita

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta sexta, 8

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão

ESPN

  • 16h — Hull City x Millwall - Campeonato Inglês (segunda divisão) - Playoffs

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta sexta, 8

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta sexta, 8

ESPN4

  • 16h — Levante x Osasuna - Campeonato Espanhol

XSports

  • 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta, 8

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta sexta, 8

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h45 — Torino x Sassuolo - Campeonato Italiano
  • 16h — Levante x Osasuna - Campeonato Espanhol
  • 16h — Hull City x Millwall - Campeonato Inglês (segunda divisão)

Canal GOAT

  • 15h — Al Kholood x Al Hilal - Copa do Rei Saudita
  • 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta sexta, 8

Onefootball

  • 15h30 — Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta, 8

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount + nesta sexta, 8

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo nesta sexta, 8

Cazé TV

  • 15h45 — Lens x Nantes - Campeonato Francês

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta sexta, 8
Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosJogos de hojeEsportes

Mais de Esporte

Libertadores: relembre casos históricos de W.O. antes de possível punição no jogo do Flamengo

Ameaça de cortes, pressão de clubes e tensão interna: o caos do México antes da Copa

Como funciona o W.O da Libertadores? Entenda regra da Conmebol

Qual é o próximo jogo do Corinthians? Clássico paulista ocorre nesta semana

Mais na Exame

Esporte

Libertadores: relembre casos históricos de W.O. antes de possível punição no jogo do Flamengo

Ciência

DNA ou criação? Estudo com gêmeos revela o que realmente define o sucesso

Casual

'Citadel', 'Tetra' e 'Demolidor': o que assistir no streaming no fim de semana?

Carreira

Esse é o erro número 1 que impende as pessoas de serem promovidas