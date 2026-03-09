Esporte

São Paulo anuncia demissão de Crespo

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino

Hernán Crespo (Mahmoud Khaled - FIFA/FIFA via Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 9 de março de 2026 às 14h32.

Última atualização em 9 de março de 2026 às 14h47.

O São Paulo Futebol Clube anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Campeão paulista em 2021 em cima do Palmeiras, Crespo iniciou sua segunda passagem tricolor paulista em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Retrospecto

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).

 

