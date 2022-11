Da cabeça aos pés: veja opções para vestir 'verde e amarelo' na Copa do Mundo

Da cabeça aos pés, não faltam opções para se vestir de verde e amarelo durante a Copa do Mundo no Catar. E a Seleção Brasileira não é a única homenageada: também existem acessórios pensados para quem torce pelos times de Alemanha, Argentina, Camarões, Espanha, França e Portugal – que serviram como tema para as pinturas personalizadas dos capacetes da Urban Helmets.

“Muito se engana quem pensa que serão capacetes temáticos. Apesar de seguindo a onda da Copa do Mundo, sabemos da importância da estética atemporal e, por isso os modelos fazem referência às seleções sem que os grafismos que os tornassem ‘ultrapassados’ quando acabar o campeonato”, explica Maurício Sepulveda, diretor criativo e de marketing da marca de motociclismo.

Todos os oito capacetes da série são produzidos praticamente de forma artesanal, mas recebem as certificações de INMETRO e DOT, e tomam como base o modelo Urban Tracer, que é aberto e mais adequado ao período do verão. Também está incluída a viseira grátis, considerada item obrigatório pela legislação brasileira; as versões já estão à venda por 699 reais no site da empresa.

Outra empresa que também tomou as cores da bandeira do Brasil foi a Converse, que apresentou a versão “torcedora” do clássico Chuck Taylor All Star com laterais bordadas, logotipo na lateral, faixa na traseira e forro com tons de verde e amarelo. E até mesmo as palmilhas têm detalhes exclusivos, que remetem à Seleção. Essa novidade faz parte da linha GOT Game e custa 349 reais.

