Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir e horário pela Copa do Rei

Atlético de Madrid x Barcelona: veja horário e onde assistir ao jogo (Judit Cartiel/Getty Images)
Repórter
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12h24.
O Atlético de Madrid e o Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.
O Atlético de Madrid chega embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o Real Betis nas quartas de final. Antes, a equipe eliminou Deportivo La Coruña e Atlético Baleares. No Campeonato Espanhol, o time comandado por Diego Simeone ocupa a terceira colocação, com 35 pontos. Apesar disso, vive momento de irregularidade, com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas.
Já o Barcelona atravessa fase mais estável. O time dirigido por Hans Flick eliminou Albacete, Racing de Santander e Guadalajara até alcançar a semifinal. Na La Liga, lidera a competição com 58 pontos e vem de seis vitórias consecutivas.
A partida de volta está marcada para o dia 5 de abril, no Camp Nou, em Barcelona. Quem avançar enfrentará Athletic Bilbao ou Real Sociedad na decisão.
Oblak; Molina, Pubill, Hancko e Ruggieri; Llorente, Koke, Simeone e Baena; Lookman e Álvarez
Técnico: Diego Simeone.
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; Casadó, Fermín e Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.
Técnico: Hans Flick.
O jogo desta quinta-feira, 12, começa às 17h (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.