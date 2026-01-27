Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?

Alex Sandro e Flaco López disputam lance em partida disputada pelo Brasileirão de 2025 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h42.
O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.
O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Entre os times que disputam o título de Campeão Brasileiro de 2026, grandes nomes retornam ao torneio, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Internacional e outros.
No último ano, quatro clubes foram rebaixados para a Série B. Sport e Juventude, que já chegaram à rodada final sem chances matemáticas de permanência, foram acompanhados por Fortaleza e Ceará.
Com as vagas abertas, subiram à Série A os times paranaenses Coritiba e Athletico-PR, o catarinense Chapecoense e o paraense Remo, que retornou à disputa após mais de 30 anos rebaixado.
A rodada inaugural de 2026 reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.
Os times que
|Clube
|Estado
|Atlético Mineiro
|Minas Gerais
|Palmeiras
|São Paulo
|Internacional
|Rio Grande do Sul
|Athletico Paranaense
|Paraná
|Coritiba
|Paraná
|Red Bull Bragantino
|São Paulo
|Vitória
|Bahia
|Remo
|Pará
|Fluminense
|Rio de Janeiro
|Grêmio
|Rio Grande do Sul
|Corinthians
|São Paulo
|Bahia
|Bahia
|Chapecoense
|Santa Catarina
|Santos
|São Paulo
|São Paulo
|São Paulo
|Flamengo
|Rio de Janeiro
|Mirassol
|São Paulo
|Vasco da Gama
|Rio de Janeiro
|Botafogo
|Rio de Janeiro
|Cruzeiro
|Minas Gerais
Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.
O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.
A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.
Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Atlético-MG x Palmeiras
|19h
|Arena MRV (Belo Horizonte)
|Sportv, Premiere
|Internacional x Athletico-PR
|19h
|Beira-Rio (Porto Alegre)
|Premiere
|Coritiba x RB Bragantino
|19h
|Couto Pereira (Curitiba)
|Premiere
|Vitória x Remo
|19h
|Barradão (Salvador)
|Premiere
|Fluminense x Grêmio
|19h30
|Maracanã (Rio de Janeiro)
|Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
|Corinthians x Bahia
|20h
|Vila Belmiro (Santos)
|Premiere, YouTube da CBN
|São Paulo x Flamengo
|21h30
|Morumbis (São Paulo)
|TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Mirassol x Vasco
|20h
|José Maria de Campos Maia (Mirassol)
|Premiere
|Botafogo x Cruzeiro
|21h30
|Nilton Santos (Rio de Janeiro)
|Prime Video