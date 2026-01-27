Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?

O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entre os times que disputam o título de Campeão Brasileiro de 2026, grandes nomes retornam ao torneio, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Internacional e outros.

No último ano, quatro clubes foram rebaixados para a Série B. Sport e Juventude, que já chegaram à rodada final sem chances matemáticas de permanência, foram acompanhados por Fortaleza e Ceará.

Com as vagas abertas, subiram à Série A os times paranaenses Coritiba e Athletico-PR, o catarinense Chapecoense e o paraense Remo, que retornou à disputa após mais de 30 anos rebaixado.

A rodada inaugural de 2026 reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.

Quais times estão na Série A do Brasileirão?

Os times que

Clube Estado Atlético Mineiro Minas Gerais Palmeiras São Paulo Internacional Rio Grande do Sul Athletico Paranaense Paraná Coritiba Paraná Red Bull Bragantino São Paulo Vitória Bahia Remo Pará Fluminense Rio de Janeiro Grêmio Rio Grande do Sul Corinthians São Paulo Bahia Bahia Chapecoense Santa Catarina Santos São Paulo São Paulo São Paulo Flamengo Rio de Janeiro Mirassol São Paulo Vasco da Gama Rio de Janeiro Botafogo Rio de Janeiro Cruzeiro Minas Gerais

Onde assistir aos jogos do Brasileirão

Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.

O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.

A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.

Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.

Quais serão os jogos desta quarta-feira?

Jogo Horário Estádio Onde assistir Atlético-MG x Palmeiras 19h Arena MRV (Belo Horizonte) Sportv, Premiere Internacional x Athletico-PR 19h Beira-Rio (Porto Alegre) Premiere Coritiba x RB Bragantino 19h Couto Pereira (Curitiba) Premiere Vitória x Remo 19h Barradão (Salvador) Premiere Fluminense x Grêmio 19h30 Maracanã (Rio de Janeiro) Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN Corinthians x Bahia 20h Vila Belmiro (Santos) Premiere, YouTube da CBN São Paulo x Flamengo 21h30 Morumbis (São Paulo) TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?