Esporte

Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?

O campeonato começa nesta quarta-feira, 28, e conta com um elenco de peso na Série A

Alex Sandro e Flaco López disputam lance em partida disputada pelo Brasileirão de 2025 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Alex Sandro e Flaco López disputam lance em partida disputada pelo Brasileirão de 2025 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h42.

O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A.  Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entre os times que disputam o título de Campeão Brasileiro de 2026, grandes nomes retornam ao torneio, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Internacional e outros.

No último ano, quatro clubes foram rebaixados para a Série B. Sport e Juventude, que já chegaram à rodada final sem chances matemáticas de permanência, foram acompanhados por Fortaleza e Ceará. 

Com as vagas abertas, subiram à Série A os times paranaenses Coritiba e Athletico-PR, o catarinense Chapecoense e o paraense Remo, que retornou à disputa após mais de 30 anos rebaixado.

A rodada inaugural de 2026 reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.

Quais times estão na Série A do Brasileirão?

Os times que

ClubeEstado
Atlético MineiroMinas Gerais
PalmeirasSão Paulo
InternacionalRio Grande do Sul
Athletico ParanaenseParaná
CoritibaParaná
Red Bull BragantinoSão Paulo
VitóriaBahia
RemoPará
FluminenseRio de Janeiro
GrêmioRio Grande do Sul
CorinthiansSão Paulo
BahiaBahia
ChapecoenseSanta Catarina
SantosSão Paulo
São PauloSão Paulo
FlamengoRio de Janeiro
MirassolSão Paulo
Vasco da GamaRio de Janeiro
BotafogoRio de Janeiro
CruzeiroMinas Gerais

Onde assistir aos jogos do Brasileirão

Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.

O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.

A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.

Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.

Quais serão os jogos desta quarta-feira?

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Atlético-MG x Palmeiras19hArena MRV (Belo Horizonte)Sportv, Premiere
Internacional x Athletico-PR19hBeira-Rio (Porto Alegre)Premiere
Coritiba x RB Bragantino19hCouto Pereira (Curitiba)Premiere
Vitória x Remo19hBarradão (Salvador)Premiere
Fluminense x Grêmio19h30Maracanã (Rio de Janeiro)Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
Corinthians x Bahia20hVila Belmiro (Santos)Premiere, YouTube da CBN
São Paulo x Flamengo21h30Morumbis (São Paulo)TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Mirassol x Vasco20hJosé Maria de Campos Maia (Mirassol)Premiere
Botafogo x Cruzeiro21h30Nilton Santos (Rio de Janeiro)Prime Video
Acompanhe tudo sobre:Brasileirão

Mais de Esporte

Brasileirão já teve 30 clubes que hoje não existem mais

Onde assistir os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2026

Werder Bremen x Hoffenheim: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

St. Pauli X RB Leipzig: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

Mais na Exame

Mundo

China promete ajudar Cuba em meio à tensão com Trump

Pop

Beto Carrero World: quanto custa uma visita ao parque?

Inteligência Artificial

Sam Altman, CEO da OpenAI, diz que o ICE foi longe demais

Carreira

NR-1: 68% das empresas afirmam não entender o que muda com a nova norma