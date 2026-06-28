Quais podem ser os próximos dias de jogos do Brasil?

A Seleção Brasileira já tem definido o primeiro confronto do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, contra o Japão, na próxima segunda-feira, dia 29, às 14h. Caso avance, poderá enfrentar adversários como Costa do Marfim, Noruega, Inglaterra e Argentina antes de uma eventual decisão.

Se confirmar a classificação, o Brasil enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Nas quartas de final, os possíveis adversários são Inglaterra, México ou Gana.

Em uma eventual semifinal, o caminho da Seleção pode cruzar com Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá. Já a decisão, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, poderá colocar pela frente seleções como França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos.

Próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Fase Data Horário (de Brasília) Jogo 16 avos de final 29/06 (segunda-feira) 14h Brasil x Japão Oitavas de final* 5/07 (domingo) 17h Brasil x Costa do Marfim ou Noruega Quartas de final* 11/07 (sábado) 18h Brasil x Inglaterra, México ou Gana Semifinal* 15/07 (quarta-feira) 16h Brasil x Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá Final* 19/07 (domingo) 16h Brasil x França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos

*Caso avance de fase.

O Brasil está no mesmo lado da chave da Argentina, o que faz com que um clássico sul-americano só possa acontecer em uma eventual semifinal. Já seleções como França, Espanha e Alemanha aparecem no lado oposto do chaveamento e só podem enfrentar a equipe brasileira em uma possível final da Copa do Mundo.