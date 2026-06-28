Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quais podem ser os próximos dias de jogos do Brasil?

Em uma eventual semifinal, o caminho da Seleção pode cruzar com Argentina

(Patricia de Melo Moreira/AFP)

(Patricia de Melo Moreira/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 17h30.

A Seleção Brasileira já tem definido o primeiro confronto do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, contra o Japão, na próxima segunda-feira, dia 29, às 14h. Caso avance, poderá enfrentar adversários como Costa do Marfim, Noruega, Inglaterra e Argentina antes de uma eventual decisão.

Se confirmar a classificação, o Brasil enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Nas quartas de final, os possíveis adversários são Inglaterra, México ou Gana.

Em uma eventual semifinal, o caminho da Seleção pode cruzar com Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá. Já a decisão, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, poderá colocar pela frente seleções como França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos.

Próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo

FaseDataHorário (de Brasília)Jogo
16 avos de final29/06 (segunda-feira)14hBrasil x Japão
Oitavas de final*5/07 (domingo)17hBrasil x Costa do Marfim ou Noruega
Quartas de final*11/07 (sábado)18hBrasil x Inglaterra, México ou Gana
Semifinal*15/07 (quarta-feira)16hBrasil x Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá
Final*19/07 (domingo)16hBrasil x França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos

*Caso avance de fase.

O Brasil está no mesmo lado da chave da Argentina, o que faz com que um clássico sul-americano só possa acontecer em uma eventual semifinal. Já seleções como França, Espanha e Alemanha aparecem no lado oposto do chaveamento e só podem enfrentar a equipe brasileira em uma possível final da Copa do Mundo.

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