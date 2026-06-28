Quais podem ser os próximos dias de jogos do Brasil?

(Patricia de Melo Moreira/AFP)
Colaboradora
Publicado em 28 de junho de 2026 às 17h30.
A Seleção Brasileira já tem definido o primeiro confronto do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, contra o Japão, na próxima segunda-feira, dia 29, às 14h. Caso avance, poderá enfrentar adversários como Costa do Marfim, Noruega, Inglaterra e Argentina antes de uma eventual decisão.
Se confirmar a classificação, o Brasil enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Nas quartas de final, os possíveis adversários são Inglaterra, México ou Gana.
Em uma eventual semifinal, o caminho da Seleção pode cruzar com Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá. Já a decisão, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, poderá colocar pela frente seleções como França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos.
|Fase
|Data
|Horário (de Brasília)
|Jogo
|16 avos de final
|29/06 (segunda-feira)
|14h
|Brasil x Japão
|Oitavas de final*
|5/07 (domingo)
|17h
|Brasil x Costa do Marfim ou Noruega
|Quartas de final*
|11/07 (sábado)
|18h
|Brasil x Inglaterra, México ou Gana
|Semifinal*
|15/07 (quarta-feira)
|16h
|Brasil x Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá
|Final*
|19/07 (domingo)
|16h
|Brasil x França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos
*Caso avance de fase.
O Brasil está no mesmo lado da chave da Argentina, o que faz com que um clássico sul-americano só possa acontecer em uma eventual semifinal. Já seleções como França, Espanha e Alemanha aparecem no lado oposto do chaveamento e só podem enfrentar a equipe brasileira em uma possível final da Copa do Mundo.