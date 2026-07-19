Tudo sobre o incêndio na Espanha que já desabrigou 700 pessoas

Um incêndio florestal que atinge a província de Guadalajara, no centro da Espanha, já devastou mais de 13 mil hectares e obrigou o deslocamento de cerca de 700 pessoas, segundo informaram as autoridades neste domingo, 19.

O fogo começou na quinta-feira, 16, na região de La Mierla, cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri, e avança sobre áreas do Parque Nacional da Sierra Norte. Até o momento, não há registro de vítimas, mas o incêndio continua sendo considerado de difícil controle.

Centenas de bombeiros combatem as chamas

Segundo o serviço de prevenção e combate a incêndios de Castilla-La Mancha, cerca de 350 bombeiros e militares da Unidade Militar de Emergência (UME) atuam no combate ao fogo, com apoio de 25 aeronaves.

O presidente da região de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, classificou a operação como complexa. Já o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, agradeceu o trabalho das equipes de emergência, que seguem mobilizadas para conter o avanço das chamas.

Espanha enfrenta outro grande incêndio

O incêndio em Guadalajara ocorre enquanto outro foco de grandes proporções atinge a região de Aragão, no nordeste do país. As chamas, iniciadas na quarta-feira, 15, já consumiram cerca de 14,4 mil hectares e provocaram a evacuação de aproximadamente mil pessoas. Segundo as autoridades locais, o avanço do fogo foi contido e não houve vítimas.

A situação preocupa ainda mais porque a Espanha deve enfrentar uma nova onda de calor a partir de terça-feira, 21, com temperaturas elevadas que podem favorecer novos incêndios.

O país também se recupera de um dos incêndios mais letais de sua história recente. Em julho, um incêndio na Andaluzia deixou 13 mortos e destruiu cerca de 7 mil hectares. Em 2025, mais de 393 mil hectares foram queimados na Espanha, o pior resultado já registrado pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

*com AFP