GP de São Paulo de F1 2025: horário e onde assistir ao treino livre e classificação

A Fórmula 1 realiza, neste fim de semana, a 21ª etapa da temporada 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A disputa pelo título do Mundial de Pilotos segue indefinida após o Grande Prêmio do México, com Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen entre os principais concorrentes à liderança.
Com previsão de chuva no domingo, a corrida do Grande Prêmio de São Paulo promete ser desafiadora. A instabilidade climática poderá influenciar diretamente o desempenho das equipes e o resultado final da prova.
Este ano, será o último em que o circuito brasileiro contará com a sprint – seção adicional com tempo e pontos reduzidos –, já que em 2026 a pista perderá a competição adicional. A decisão impacta o formato do evento em Interlagos, tradicionalmente uma das etapas mais imprevisíveis do calendário.
Como assistir ao GP de São Paulo de F1 2025 online?
A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.
Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de São Paulo de F1 2025
Sexta-feira, 7 de novembro
- Treino Livre 1: 11h30
- Classificação Sprint: 15h30
Sábado, 8 de novembro
- Corrida Sprint: 11h
- Classificação: 15h
Domingo, 9 de novembro
- Corrida do Grande Prêmio de São Paulo: 14h00
Veja quem são os pilotos na F1 este ano
- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
- RBR: Max Verstappen e Liam Lawson
- Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan
- Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
- RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda
- Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
- Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?
- GP de Las Vegas: 22 de novembro
- GP do Catar: 30 de novembro
- GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro
