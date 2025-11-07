GP de São Paulo de F1 2025: horário e onde assistir ao treino livre e classificação

A Fórmula 1 realiza, neste fim de semana, a 21ª etapa da temporada 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A disputa pelo título do Mundial de Pilotos segue indefinida após o Grande Prêmio do México, com Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen entre os principais concorrentes à liderança.

Com previsão de chuva no domingo, a corrida do Grande Prêmio de São Paulo promete ser desafiadora. A instabilidade climática poderá influenciar diretamente o desempenho das equipes e o resultado final da prova.

Este ano, será o último em que o circuito brasileiro contará com a sprint – seção adicional com tempo e pontos reduzidos –, já que em 2026 a pista perderá a competição adicional. A decisão impacta o formato do evento em Interlagos, tradicionalmente uma das etapas mais imprevisíveis do calendário.

Como assistir ao GP de São Paulo de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de São Paulo de F1 2025

Sexta-feira, 7 de novembro

Treino Livre 1: 11h30

Classificação Sprint: 15h30

Sábado, 8 de novembro

Corrida Sprint: 11h

Classificação: 15h

Domingo, 9 de novembro

Corrida do Grande Prêmio de São Paulo: 14h00

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro