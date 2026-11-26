Quase um terço das Sociedades de Crédito Direto (SCDs) em operação no Brasil não teria recursos próprios suficientes para financiar uma nova safra de empréstimos equivalente a 10% de sua carteira atual. É o que aponta um levantamento da Octava Research, que analisou os balanços de 93 instituições com carteira de crédito ativa e dados de junho de 2026.

Segundo o estudo, 31% dessas instituições não teriam caixa suficiente para sustentar essa expansão sem recorrer a fontes externas de financiamento. O resultado evidencia um dos principais desafios para o crescimento das fintechs de crédito no país: encontrar alternativas de captação que permitam ampliar a oferta de empréstimos sem comprometer a saúde financeira da operação.

O diagnóstico faz parte do relatório “Panorama das opções de funding para fintechs de crédito em 2026”, divulgado nesta quinta-feira (26). O documento compara seis alternativas de financiamento: utilização de caixa próprio, cessão de recebíveis a fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) de terceiros, criação de FIDC dedicado, securitização, ofertas por plataformas sob a Resolução CVM 88 e financiamento bancário da carteira por meio de FIDC.

Entre as alternativas analisadas, os FIDCs próprios aparecem como uma opção para fintechs que já alcançaram escala suficiente para diluir os custos de estruturação e manutenção desses veículos.

A mediana de remuneração das cotas seniores dos fundos analisados foi de CDI mais 3,7% ao ano.

Entretanto, o tamanho do veículo faz diferença no custo de captação. Nos fundos com patrimônio inferior a R$ 50 milhões, o retorno mediano chegou a CDI mais 4,1%. Já nos fundos com mais de R$ 1 bilhão, ficou em CDI mais 1,9%.

Além da remuneração dos investidores, a estrutura de um FIDC envolve despesas operacionais que somam aproximadamente 2% do patrimônio ao ano, segundo a Octava Research.

Para fintechs menores ou que precisam de recursos de maneira pontual, existem alternativas que dispensam a manutenção de um fundo próprio. Uma delas é a cessão de parte da carteira de crédito para FIDCs de terceiros. Outra possibilidade é a emissão de certificados de recebíveis por meio de plataformas autorizadas pela Resolução CVM 88, que permite captações de até R$ 15 milhões por ano.

Custo do funding vai além dos juros

O relatório também chama atenção para custos que nem sempre aparecem na taxa de captação apresentada às fintechs.

Na cessão de carteiras, por exemplo, tarifas, comissões e créditos que não atendem aos critérios de elegibilidade podem reduzir o volume de recursos efetivamente recebido pela instituição.

Nos FIDCs dedicados, outro ponto de atenção é a necessidade de manter capital em cotas subordinadas, que absorvem primeiro eventuais perdas da carteira. Nos fundos analisados, essa participação representou 28,4% do patrimônio na mediana.

Também existem riscos relacionados a cláusulas contratuais de recompra de créditos e reforço de garantias. Essas obrigações podem exigir novos desembolsos justamente em momentos de aumento da inadimplência, pressionando ainda mais o caixa da fintech.

“O que interessa para o decisor de uma fintech é como obter os recursos necessários a tempo da próxima safra de crédito sem deixar uma conta para quando a carteira estiver sob pressão”, afirma Christian Gazzetta, da Octava Research.

Segundo ele, a taxa de juros é apenas um dos fatores que devem orientar a escolha da fonte de financiamento. Uma alternativa aparentemente mais barata pode liberar menos recursos, demorar mais para disponibilizar o dinheiro ou impor obrigações adicionais ao longo da operação.

O levantamento combina informações públicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central, incluindo dados de FIDCs, securitizações, ofertas realizadas sob a Resolução CVM 88 e balanços das instituições financeiras.

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