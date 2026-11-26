A final da Copa Libertadores de 1968 entre Palmeiras e Estudiantes ficou marcada pela necessidade de três partidas para definir o campeão. Depois de uma vitória para cada lado nos dois primeiros confrontos, o clube argentino venceu o jogo extra por 2 a 0, em 16 de maio, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quase seis décadas depois, os times voltarão ao mesmo estádio para decidir o título continental, em 28 de novembro de 2026.

Naquele período, o saldo de gols não servia como critério de desempate na final. O Estudiantes havia vencido por 2 a 1 em La Plata, mas o Palmeiras respondeu com um triunfo por 3 a 1 no Pacaembu. Como os resultados deixaram uma vitória para cada equipe, a decisão foi levada a campo neutro.

Estudiantes venceu o primeiro jogo em La Plata

A partida de ida foi disputada em 2 de maio de 1968, na Argentina. O Palmeiras saiu na frente com Servílio, mas o Estudiantes reagiu na reta final do segundo tempo. Juan Ramón Verón empatou e, pouco depois, Flores marcou o gol da virada, garantindo a vitória por 2 a 1 aos mandantes.

O resultado deixou a equipe argentina em vantagem para o segundo confronto, mas o Palmeiras ainda teria a oportunidade de decidir a disputa diante de sua torcida, em São Paulo.

Palmeiras reagiu no Pacaembu, mas não levou o título

No jogo de volta, em 7 de maio, o Palmeiras venceu por 3 a 1 e igualou o número de vitórias na decisão. Tupãzinho marcou duas vezes, e Rinaldo completou o placar para o time brasileiro. Juan Ramón Verón voltou a balançar as redes pelo Estudiantes.

Mesmo com a vitória por dois gols de diferença, o Palmeiras não ficou com a taça. Como o regulamento não considerava o saldo de gols, o resultado levou a decisão para uma terceira partida, marcada para o Estádio Centenário, no Uruguai.

Jogo extra no Uruguai definiu o campeão

A partida decisiva aconteceu em 16 de maio de 1968. O Estudiantes abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com Ribaudo. O Palmeiras precisava reagir para manter a disputa aberta, mas encontrou dificuldades para buscar o empate.

Na etapa final, Juan Ramón Verón marcou o segundo gol argentino e confirmou a vitória por 2 a 0. O resultado garantiu ao Estudiantes o primeiro título da Libertadores. Verón teve participação decisiva na campanha: marcou um gol em cada uma das três partidas da final.

O time argentino ainda conquistaria as edições de 1969 e 1970, além de voltar ao topo do continente em 2009. O Palmeiras, por sua vez, conquistou sua primeira Libertadores em 1999 e levantou a taça novamente em 2020 e 2021.

Final de 2026 terá o mesmo palco

Palmeiras e Estudiantes voltarão a se enfrentar em uma decisão continental neste sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília). A partida será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, o mesmo local em que os argentinos venceram o confronto de desempate de 1968.

O Palmeiras busca o quarto título da Libertadores, enquanto o Estudiantes tenta conquistar sua quinta taça.